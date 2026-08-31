Иран удари с дронове американска база в ОАЕ

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Иранската армия заяви, че е атакувала с дронове база в Обединените арабски емирства, в която са разположени американски военни. Атаката е била предприета в отговор на американски удари срещу цели в Ислямската република, предаде Франс прес.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е взел на прицел зони в базата „Ал Миндах" в ОАЕ, в която са били разположени американски хеликоптери и военни. Атаката е била извършена с десетки щурмови дронове, пояснява иранската армия в съобщение, излъчено по иранската държавна телевизия.

Иранската армия допълва, че е нанесла удар по военни бази в Йордания в отговор на американските удари по цели в Иран, предаде Ройтерс.

Според иранските военни американски бази в Йордания са били използвани за извършването на атаки по иранския остров Ларак, в които загинаха ирански военни и цивилни, предава БТА.

Това е първата размяна на удари между САЩ и Иран от месец насам.

Иранските сили заявиха, че Иран ще отговори решително на бъдеща военна агресия и САЩ и страните, които подкрепят действията им ще понесат пълната отговорност за всяка ескалация