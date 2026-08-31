Внук на съветски шпионин е кандидат за президент на Франция

Рафаел Глюксман, член на Европейския парламент, лидер на лявоцентристка партия и внук на съветски шпионин, е един от кандидатите за президент на Франция.

Той е съосновател на френската лявоцентристка партия Place Publique ("Публично място"). Елегантен, богат и с добри връзки, както го описва The Times, този политик сега ще се опита да се кандидатира за президент. Той обяви решението си на 23 август.

Президентските избори във Франция ще се проведат през април 2027 г. В момента анкетите дават на Глюксман около 10% от гласовете на първия тур, значително зад фаворитите: Марин льо Пен от десния "Национален сбор" (36% според анкетите), бившия премиер Едуар Филип, кандидат за дясноцентристката партия „Хоризонти" (19%), и Жан-Люк Меланшон от радикалната левица (15%).

„Кандидатирам се, за да може Франция отново да се изправи. Наистина ли ще предадем страната на Марин льо Пен и крайната десница, слугите на Тръмп и Путин? Мисля, че мнозинството от французите не подкрепят американизацията на френското общество", каза Глюксман по TF1.

По време на предаването той също така обеща да намали данъците за работниците и да ги повиши за богатите и изключи съюз с Меланшон.

И въпреки че Глюксман в момента не изглежда сериозен претендент, всичко може да се промени по време на президентската кампания, съобщава The Times.

Поддръжниците на политика смятат, че избирателите ще се обърнат срещу Меланшон на фона на обвиненията в антисемитизъм (той се кандидатира за четвърти мандат) и срещу Филип заради връзките му с непопулярния Макрон.

Критиците на Глюксман, от друга страна, са уверени, че избирателите няма да оценят неговите либерални глобалистични наклонности, които са „отхвърляни по целия свят". Въпреки че самият политик описва възгледите си като умерени, семейната история на Глюксман е тясно свързана с крайнолявото движение.

Дядо му, Рубин Глюксман, е евреин, роден в днешна Западна Украйна. През 20-те години на миналия век емигрира в Палестина, където е вербуван от Коминтерна. Като последовател на комунистическите идеи, той става съветски шпионин във Франция, Германия и Великобритания – във всички страни, представяйки се за бизнесмен.

Агенти на MI5 го арестуват в Лондон през 1940 г. и след това го депортират в Канада. Той обаче така и не успява: корабът, превозващ Рубин Глюксман, е ударен от торпедо от немска подводница край бреговете на Ирландия.

Андре Глюксман, бащата на политика, е известен френски философ и писател, известен във Франция със страстните си телевизионни изяви. В младостта си е марксист, след това маоист, но през 70-те години на миналия век скъсва с левите идеи, осъждайки системата ГУЛАГ на Съветския съюз.

Самият Рафаел, израснал сред интелектуалци, завършва Института за политически изследвания в Париж, след което работи в областта на журналистиката и документалното кино.

Вестник „Таймс" пише, че автобиографията му е „червен парцал" за десни популисти. По-конкретно, той е направил филм за геноцида в Руанда и е работил с неправителствени организации в Чечня.

Глюксман навлиза в политиката като съветник на Михаил Саакашвили, който е президент на Грузия от 2004 до 2013 г. Завръща се във Франция през 2018 г., където основава движението Place Public и е избран в Европейския парламент, което му дава особено влияние в социалдемократическите среди. Днес той последователно подкрепя Украйна (което дори го е довело до това да се превърне в герой на фалшивата кампания, водена от руски дезинформационни мрежи), застъпвайки се за интернационализъм, гражданска служба на младежите и подкрепа за имигрантите.

Съпругата на Глюксман, Леа Саламе, популярна френска водеща на новини по France 2, обяви, че ще напусне поста си по време на кампанията на съпруга си. „Не искам френският народ да има дори и най-малкото подозрение за пристрастия", каза тя през февруари.