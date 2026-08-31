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Премиерът на Непал: Изправени сме пред невъобразима и разтърсваща природна катастрофа

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Непал е изправен пред невъобразима и разтърсваща природна катастрофа, заяви непалският премиер Балендра Шах, предаде Франс прес.

Той визира катастрофалното наводнение и свлачище от миналата седмица, което отне живота на стотици хора и в което хиляди хора все още се издирват на границата на Непал с Китай.

"Опустошителното рязко покачване на нивото на река Коши в Разува прави изключително трудно установяването на точния брой на жертвите и на материалните щети", каза премиерът в пост в социалните мрежи, цитиран от БТА.

Той подчерта, че тази мисия продължава да се затруднява от лошите метеорологични условия, нестабилния терен в засегнатия от внезапното наводнение район и от продължаващите рискове от нови подобни бедствия. Премиерът обаче заяви, че властите ще положат въпреки тези трудности усилия за защита на живота на хората.

„Ние ще успеем да преодолеем тази криза благодарение на нашето единство и на нашите колективни усилия", подчерта премиерът на Непал.

В ежедневната статистика на непалските власти се посочва, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Спасени са 10 461 души, а почти 4200 души се водят за безследно изчезнали.

Най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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