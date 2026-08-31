Капитанът на потъналия край Кипър ферибот избягал първи, жилетките не стигали (Видео, снимки)

Пътниците предупредили капитана за проблема малко след отплаването, но той ги игнорирал

В паниката хората започнали да скачат без жилетки

Оцелели пътници от ферибота, който потъна край бреговете на Северен Кипър, разказаха как капитанът е пренебрегнал предупрежденията им, че корабът се пълни с вода и е избягал.

Трагедията се разигра в неделя и при нея загинаха осем души. През нощта и днес продължават издирването на още 18 от пътниците, които са в неизвестност. На ферибота е имало 267 души по последна информация.

Спасените пътници разказват, че фериботът отплавал от Кирения малко след 12 часа на обяд в неделя. Малко след отплаването те видели, че на кораба навлиза вода и предупредили капитана и екипажа. Спасителната операция след потъването на ферибота край Кипър СНИМКА: Ройтерс Част от спасените пътници СНИМКА: Ройтерс

Никой обаче не им обърнал внимание и корабът продължил курса си към турското пристанище Тасуджу.

В морето имало и буря, пътниците започнали да се паникьосват и да търсят спасителни жилетки, които обаче не били достатъчна бройка за всички на кораба.

Изведнъж се чул силен взрив, идващ от носа на ферибота, и той започнал да се преобръща. В масовата паника хората започнали да скачат от кораба без жилетки.

Според свидетели един от първите напуснали кораба бил именно капитанът, който в неделя беше арестуван заедно с няколко членове от екипажа.

Един от спасените разказва, че е прекарал близо час и половина в морето, преди да го извадят.

"Предната част на кораба избухна и прозорците буквално изхвърчаха. Фериботът започна да се пълни с вода. Капитанът беше от първите, които скочиха от кораба", споделя той.

Корато корабът започнал да потъва, имало възрастни хора, които останали в капан и не могли да се спасят на време. Кадри в социалните мрежи показват ужаса на хората, които в паниката си търсят спасителни жилетки, а повечето скачат в морето без тях.

До късния следобед фериботът беше потънал изцяло и се намираше на 514 метра под водата. Водолази от Турция ще помагат в издирването. Предполага се, че част от издирваните не са успели да напуснат потъващия ферибот. Пътници чакат да бъдат спасени на потъналия ферибот СНИМКА: Ройтерс Пътници чакат да бъдат спасени на потъналия ферибот СНИМКА: Ройтерс

Повечето от пътниците са били турски граждани, които са пътували към родната си страна. Разстоянието между Кирения и Тасуджу по вода е около 65 км.