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Капитанът на потъналия край Кипър ферибот избягал първи, жилетките не стигали (Видео, снимки)

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Спасителната операция след потъването на ферибота край Кипър СНИМКА: Ройтерс
  • Пътниците предупредили капитана за проблема малко след отплаването, но той ги игнорирал
  • В паниката хората започнали да скачат без жилетки

Оцелели пътници от ферибота, който потъна край бреговете на Северен Кипър, разказаха как капитанът е пренебрегнал предупрежденията им, че корабът се пълни с вода и е избягал. 

Трагедията се разигра в неделя и при нея загинаха осем души. През нощта и днес продължават издирването на още 18 от пътниците, които са в неизвестност. На ферибота е имало 267 души по последна информация. 

Спасените пътници разказват, че фериботът отплавал от Кирения малко след 12 часа на обяд в неделя. Малко след отплаването те видели, че на кораба навлиза вода и предупредили капитана и екипажа. 

Спасителната операция след потъването на ферибота край Кипър СНИМКА: Ройтерс
Спасителната операция след потъването на ферибота край Кипър СНИМКА: Ройтерс
Част от спасените пътници СНИМКА: Ройтерс
Част от спасените пътници СНИМКА: Ройтерс

Никой обаче не им обърнал внимание и корабът продължил курса си към турското пристанище Тасуджу. 

В морето имало и буря, пътниците започнали да се паникьосват и да търсят спасителни жилетки, които обаче не били достатъчна бройка за всички на кораба. 

Изведнъж се чул силен взрив, идващ от носа на ферибота, и той започнал да се преобръща. В масовата паника хората започнали да скачат от кораба без жилетки. 

Според свидетели един от първите напуснали кораба бил именно капитанът, който в неделя беше арестуван заедно с няколко членове от екипажа. 

Един от спасените разказва, че е прекарал близо час и половина в морето, преди да го извадят. 

"Предната част на кораба избухна и прозорците буквално изхвърчаха. Фериботът започна да се пълни с вода. Капитанът беше от първите, които скочиха от кораба", споделя той. 

Корато корабът започнал да потъва, имало възрастни хора, които останали в капан и не могли да се спасят на време. Кадри в социалните мрежи показват ужаса на хората, които в паниката си търсят спасителни жилетки, а повечето скачат в морето без тях. 

До късния следобед фериботът беше потънал изцяло и се намираше на 514 метра под водата. Водолази от Турция ще помагат в издирването. Предполага се, че част от издирваните не са успели да напуснат потъващия ферибот. 

Пътници чакат да бъдат спасени на потъналия ферибот СНИМКА: Ройтерс
Пътници чакат да бъдат спасени на потъналия ферибот СНИМКА: Ройтерс
Пътници чакат да бъдат спасени на потъналия ферибот СНИМКА: Ройтерс
Пътници чакат да бъдат спасени на потъналия ферибот СНИМКА: Ройтерс

Повечето от пътниците са били турски граждани, които са пътували към родната си страна. Разстоянието между Кирения и Тасуджу по вода е около 65 км. 

Спасителната операция след потъването на ферибота край Кипър СНИМКА: Ройтерс
Спасителната операция след потъването на ферибота край Кипър СНИМКА: Ройтерс
Част от спасените пътници СНИМКА: Ройтерс
Пътници чакат да бъдат спасени на потъналия ферибот СНИМКА: Ройтерс
Пътници чакат да бъдат спасени на потъналия ферибот СНИМКА: Ройтерс

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