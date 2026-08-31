Двама загинаха при украинска атака в Белгород

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Двама души бяха убити, а още 16 - ранени, при украинска ракетна атака срещу руския град Белгород, съобщи в Телеграм изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че украински удари са поразили търговски обект и са предизвикали пожар в седем склада в града.

Руската компания за онлайн търговия "Озон" съобщи в Телеграм, че неин логистичен хъб и сортировъчен център също са били атакувани, което е предизвикало пожар и е довело до ранени.

Засега не е ясно дали Шуваев и "Озон" говорят за едни и същи обекти.

Най-малко 38 души бяха убити в петък при руски удар с дрон по склад с боеприпаси в района на Киев, припомня Ройтерс.

Агенцията прави уговорката, че не може да провери по независим път съобщенията за жертви и щети, предава БТА.

Междувременно една от водещите банки в Русия - "Сбербанк" е одобрила преструктуриране на заеми на стойност 6,8 млрд. рубли (79 млн. долара) на търговци със стоки чрез "Озон" и още една голяма руска компания за онлайн търговия - "Уайлдберис", чиито складове също станаха обект на украински атаки, съобщи ТАСС, позовавайки се на банков служител.