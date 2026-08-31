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Израелският премиер Бенямин Нетаняху благодари на Словения, че е блокирала общо изявление на ЕС за израелските селища на Западния бряг, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло.

Словения блокира миналата седмица приемането на съвместно изявление на 27-те държави от Европейския съюз, осъждащо плановете на Израел за разширяване на селищата в окупирания Западен бряг.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху благодари снощи на словенския си колега Янез Янша за хода.

"Благодаря на премиера Янша. За Вашата смелост и яснота сред лицемерието на ЕС. ЕС мълчи, когато Турция, членка на НАТО, незаконно окупира половината Кипър – държава членка на ЕС! Но когато еврейският народ иска да отстоява историческото си право да строи и живее в родината на своите предци, ЕС е възмутен", написа в Екс Нетаняху, цитиран от БТА.

Израелският премиер е обвинен от Международния наказателен съд за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, докато действията на Израел в Газа под негово ръководство бяха определени като геноцид от разследваща комисия на ООН, международни експерти и организации за правата на човека, припомня РТВ Сло.

Нетаняху допълва в публикацията, че Янша си е спомнил, че Словения е суверенна държава и пълноправна страна членка на ЕС.

Според словенското правителство блокираното изявление относно израелския проект E1 на Западния бряг няма да донесе добавена стойност в този момент.

Този ход предизвика множество реакции.

Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар заяви, че Словения трябва да подкрепи съвместното изявление на ЕС и се застъпи за ясен и единен европейски отговор.

От своя страна опозицията остро разкритикува правителството, водено от Янша и неговата Словенска демократическа партия. Те смятат, че то защитава интересите на Израел в ущърб на Словения.