Израелският премиер Бенямин Нетаняху благодари на Словения, че е блокирала общо изявление на ЕС за израелските селища на Западния бряг, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло.
Словения блокира миналата седмица приемането на съвместно изявление на 27-те държави от Европейския съюз, осъждащо плановете на Израел за разширяване на селищата в окупирания Западен бряг.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху благодари снощи на словенския си колега Янез Янша за хода.
"Благодаря на премиера Янша. За Вашата смелост и яснота сред лицемерието на ЕС. ЕС мълчи, когато Турция, членка на НАТО, незаконно окупира половината Кипър – държава членка на ЕС! Но когато еврейският народ иска да отстоява историческото си право да строи и живее в родината на своите предци, ЕС е възмутен", написа в Екс Нетаняху, цитиран от БТА.
Израелският премиер е обвинен от Международния наказателен съд за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, докато действията на Израел в Газа под негово ръководство бяха определени като геноцид от разследваща комисия на ООН, международни експерти и организации за правата на човека, припомня РТВ Сло.
Нетаняху допълва в публикацията, че Янша си е спомнил, че Словения е суверенна държава и пълноправна страна членка на ЕС.
Според словенското правителство блокираното изявление относно израелския проект E1 на Западния бряг няма да донесе добавена стойност в този момент.
Този ход предизвика множество реакции.
Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар заяви, че Словения трябва да подкрепи съвместното изявление на ЕС и се застъпи за ясен и единен европейски отговор.
От своя страна опозицията остро разкритикува правителството, водено от Янша и неговата Словенска демократическа партия. Те смятат, че то защитава интересите на Израел в ущърб на Словения.