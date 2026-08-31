Испания отпуска 165 млн. евро за възстановяване на Сеута след мигрантската криза

Испанското правителство ще одобри във вторник пакет от извънредни мерки на стойност 165 млн. евро за възстановяване на икономиката и укрепване на обществените услуги в Сеута. Това се случва месец след масовото пристигане на мигранти в анклава.

Сумата ще бъде добавена към средносрочния план за възстановяване на стойност 180 млн. евро, съобщават местни медии. Планът беше обявен по-рано от първия вицепремиер и министър на икономиката Карлос Куерпо, пише Евронюз.

Новият пакет има за цел да съживи местната икономика и да укрепи обществените услуги след кризата, която наруши нормалната дейност в автономния град и беляза началото на новия политически сезон. От общата сума 80 млн. евро ще бъдат насочени към икономиката на Сеута през следващите четири месеца, а още 70 млн. евро са предвидени за 2027 г.

Общо 150 млн. евро ще бъдат предоставени за пряка икономическа подкрепа през следващата година и половина. От тях 35 млн. евро ще бъдат предназначени за директна помощ за малките и средните предприятия и самонаетите лица, а други 15 млн. евро ще бъдат използвани за стимулиране на търговията и туризма – сектори, които бяха особено тежко засегнати през август.

Освен това Министерският съвет планира да отпусне 15 млн. евро за укрепване на образованието, здравеопазването и съдебната система в Сеута – три от сферите, които през последните седмици бяха в центъра на обществените искания.

Миграционната криза продължава да оказва влияние върху възстановяването на града. Един месец след събитията от 30 и 31 юли около 5000 от приблизително 72 000 души, влезли нелегално в Сеута, все още се намират там. Продължават усилията за откриване на нови центрове за прием и ускоряване на процедурите по връщане.

В този контекст министърът на териториалната политика и демократичната памет Анхел Виктор Торес, който ръководи единното командване, създадено от правителството на Педро Санчес за справяне с кризата, заяви, че всички мигранти, влезли незаконно, ще бъдат върнати в Мароко.

„Нашето намерение е всички те да бъдат върнати – всички, които влязоха между 30 и 31 юли, в съответствие със закона", каза Торес в изказване, излъчено от RTVE. Той говори за мигрантите, които по думите му „остават по улиците" на Сеута.

Правителството разглежда извънредния пакет като отделен от плана за 180 млн. евро, който има структурен характер и в момента се договаря с бизнес организациите, синдикатите и представители на различни сектори в града.