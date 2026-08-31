Делегация на Конгреса на САЩ посети две авиобази в Румъния

Делегация на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, ръководена от Майк Роджърс, който е председател на Комисията по въоръжените сили, посети в неделя две авиобази в Румъния – тази край град Фетещ, където се подготвят пилоти на изтребители F-16, включително от Украйна, и базата в окръг Констанца "Михаил Когълничану", където са дислоцирани американски военни, съобщи агенция Аджерпрес.

При посещението в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану" край Констанца делегацията на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ бе придружена от президента на Румъния Никушор Дан и министъра на отбраната Раду Мируца, предава БТА.

Разговорите бяха посветени на анализа на ситуацията със сигурността в региона, отношенията на сътрудничество в областта на отбраната и начините за тяхното разширяване, инвестициите и модернизирането на военните способности, както и на постигнатия напредък след срещата на върха на НАТО в Анкара, посочи в прессъобщение Министерството на националната отбрана на Румъния.

Румънските и американските представители проведоха също разговори с военнослужещи от САЩ, дислоцирани в база „Михаил Когълничану", и посетиха инфраструктурата, която се развива в момента. Беше подчертано значението на базата като важен стратегически възел за Съединените щати и НАТО в района на Черно море, посочва министерството.

База „Михаил Когълничану" преминава през процес на модернизация и разширяване, който има за цел да я превърне в „регионален стратегически център на НАТО", способен да приеме до 10 000 румънски и съюзнически военнослужещи.

Министърът на националната отбрана Раду Мируца посети вчера заедно с американската делегация и базата във Фетещ, където се обучават пилоти на изтребители F-16, включително украински, съобщава Аджерпрес.

„Посещението даде възможност да бъдат представени дейностите, извършвани в базата, с акцент върху подготовката на румънски и украински пилоти за експлоатация на самолети F-16, както и върху приноса на инфраструктурата и развитите тук способности за укрепването на противовъздушната отбрана на Румъния и на Източния фланг", се посочва в съобщение на Министерството на националната отбрана на Румъния.

„В разговора с членовете на американската делегация министър Раду Мируца потвърди отново ангажимента на Румъния да остане напълно ангажиран съюзник в усилията за укрепване на колективната отбрана, в тясна координация със САЩ", се посочва още в съобщението.

Мируца отбеляза, че американското военно присъствие в Румъния остава съществен компонент на съюзническата позиция за възпиране и отбрана.

Министерството на националната отбрана посочва в съобщението, че американската делегация „е оценила усилията на Румъния и постоянния ѝ ангажимент в настоящия контекст на сигурност, включително оказваната подкрепа на американските сили и приноса на страната за подкрепа на Украйна".