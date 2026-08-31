"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро заяви, че „стои твърдо", в серия от снимки, които изглежда са направени в американски център за задържане месеци след залавянето му от американските сили. На снимките Мадуро е облечен в сив анцуг, с бели маратонки и очила. Той се усмихва и показва знаци за мир с двете си ръце, съобщава ABC News.

Данните от камерата показват, че снимките са направени на 25 юни – ден след като Венецуела беше разтърсена от две разрушителни земетресения.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени при нощна американска военна операция през януари и отведени в ареста в Бруклин, Ню Йорк.

Администрацията на Доналд Тръмп обвинява Мадуро и Флорес в подпомагане на трафика на наркотици и нарушения, свързани с огнестрелни оръжия, които са нанесли вреда на САЩ. И двамата отричат обвиненията.

В неделя местно време Мадуро публикува в X, че снимките са „малък подарък" за неговите „внуци и внучки, момчета и момичета, както и за всички благородни хора, които ни обичат".

„Искам да знаете, че стоим твърдо, със сърце, изпълнено с вашата любов", написа той.

„Безкрайни благодарности за всяка дума, всеки жест, всяка благословия."

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро си пусна първи снимки от затвора СНИМКА: X/@OrlvndoA

Данните от камерата, прикрепени към снимките, показват, че те са направени вечерта на 25 юни – ден след като Венецуела беше ударена от две опустошителни земетресения, превърнали се в едно от най-тежките бедствия в страната за повече от век.

Броят на жертвите от земетресенията е над 6500 души, според данни, публикувани от председателя на Националното събрание на Венецуела Хорхе Родригес.

Медията успяла да потвърди, че снимките не са създадени с помощта на изкуствен интелект, но не успяла независимо да провери мястото или времето, когато са направени. Остава неясно кой е заснел Мадуро и как снимките са били изнесени от американския център за задържане.

Публикацията на Мадуро в интернет се появи два дни след като неговата наследничка, временният президент Делси Родригес, обяви „историческо" петролно споразумение, което позволява на САЩ да оперират петролни находища във Венецуела.

Родригес управлява страната под силен натиск от администрацията на Тръмп и заявява, че е „избрала пътя на дипломацията" със САЩ, тъй като иска Венецуела да се превърне в „енергийна сила".

Споразумението, определено като „историческо", е със срок от 25 години и предвижда Венецуела да увеличи добива си до 1,5 милиона барела дневно.

Мадуро няма достъп до вестници или интернет в затвора, но според AFP, позоваваща се на близък до бившия лидер източник, той има право да разговаря по телефона със семейството и адвокатите си около 500 минути месечно, като всеки разговор може да продължава максимум 15 минути.

Синът му Николас Мадуро Гера заявява, че баща му е в добро състояние и прекарва времето си в изучаване на Библията.

Публикацията на Мадуро съдържа и библейски откъс, в който апостол Павел говори за победа „благодарение на онези, които ни обикнаха", както и обещание, че „Венецуела ще се възроди".

„Вярвам, че той беше подготвен за това", каза Николас Мадуро Гера пред испанския вестник „Ел Паис" през май.

„Знам, че той чувства, че неговата победа е това, че все още е жив." Процесът срещу Мадуро и съпругата му в САЩ ще започне на 1 юни 2027 г., съобщи федерален съд в Ню Йорк миналия месец.