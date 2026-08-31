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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23478667 www.24chasa.bg

Пожар избухна в склад в Хърватия

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Гасене на пожар Снимка: Pixabay

Пожар избухна във фабрика за бои и лакове в западния хърватски град Карловац, съобщиха хърватските медии.

"Противопожарни екипи са на терен заради пожар в обект на компанията "Нова Хем" (Nova Chem), който се е разпространил и до склад", написаха от община Карловац на страницата си във Фейсбук, цитирана от БТА.

Общината призова гражданите да останат вкъщи, да затворят прозорците и да изключат вентилационните системи, вкарващи въздух отвън, тъй като димът от химикалите, използвани във фабриката, може да бъде опасен за здравето.

Гасене на пожар Снимка: Pixabay
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