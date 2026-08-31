Южнокорейски съд осъди лидерката на Църквата на обединението на две години затвор

Южнокорейски съд осъди днес лидерката на Църквата на обединението Хан Хак-джа на общо две години затвор за престъпления, свързани с финансиране на политически сили и подкуп, на фона на твърдения, че тя се е опитвала да изгради влияние в администрацията на бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол, предадоха световните агенции.

Централният окръжен съд на Сеул установи, че 83-годишната Хан е участвала в предоставянето на пари на политици и на луксозни подаръци на бившата първа дама Ким Гон-хи чрез посредник, се посочва в съдебното решение.

Хан отрече да е извършила нарушение, като заяви, че не се е интересувала от политика и че нейни подчинени са действали без нейно знание.

Хан е вдовица на основателя на Църквата Сун Мюн-мун. Тя беше арестувана миналата година. Сред обвиненията срещу нея са такива за унищожаване на доказателства за нейни хазартни дейности в САЩ и за злоупотреби с църковни средства.

През януари бившата първа дама на Южна Корея беше осъдена на 20 месеца затвор заради неправомерно получаване на подаръци, в това число и на диамантено колие и на чанта „Шанел" от Църквата на обединението в замяна на услуги.

През април апелативен съд завиши присъдата й на 4 години затвор, предава БТА.