Президентът на Румъния: Готови сме да поемем по-голям дял от отговорността за собствената си отбрана

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Румъния е готова да поеме по-голям дял от отговорността за собствената си отбрана, като увеличава ангажиментите си и ги изпълнява, заяви президентът на Румъния Никушор Дан в профила си в Екс след среща с американски конгресмени от Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, предаде агенция Аджерпрес.

Никушор Дан разговаря в неделя с Майк Роджърс, който е председател на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите, и с конгресмена Ерик Соренсън, който е член на комисията.

Румънският президент посочи, че е имал удоволствието да се срещне с двамата американски представители в авиобаза „Михаил Когълничану" в окръг Констанца, като отбеляза, че базата е център на американското военно присъствие в Румъния и осезаем израз на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността.

По думите му разговорите са подчертали стратегическото значение на Черноморския регион за трансатлантическата сигурност, както и необходимостта от по-нататъшно укрепване на колективното възпиране и устойчивостта.

Президентът допълни, че Румъния е готова да поеме по-голям дял от отговорността за собствената си отбрана, като увеличава ангажиментите си и ги изпълнява.

Той посочи също, че са били разгледани широк кръг от приоритети в рамките на Стратегическото партньорство, като е потвърден общият ангажимент за развитие на сътрудничеството в областта на икономиката, отбранителната промишленост, енергетиката, инфраструктурата, критичните минерали и нововъзникващите технологии.

Укрепването и разширяването на икономическото и военното присъствие на САЩ в Румъния е приоритет за двустранното партньорство, за сигурността на Черноморския регион и за единството на Трансатлантическия алианс, подчерта Никушор Дан.

В събота делегацията на Конгреса на САЩ беше приета от временно изпълняващата длъжността министър на външните работи Оана Цою, припомня Аджерпрес.