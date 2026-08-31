ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров потвърди - във вторник обявява кандид...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23478875 www.24chasa.bg

Президентът на Румъния: Готови сме да поемем по-голям дял от отговорността за собствената си отбрана

924
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Президентът на Румъния Никушор Дан в кадър от видео. Снимка: 24 часа

Румъния е готова да поеме по-голям дял от отговорността за собствената си отбрана, като увеличава ангажиментите си и ги изпълнява, заяви президентът на Румъния Никушор Дан в профила си в Екс след среща с американски конгресмени от Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, предаде агенция Аджерпрес.

Никушор Дан разговаря в неделя с Майк Роджърс, който е председател на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите, и с конгресмена Ерик Соренсън, който е член на комисията.

Румънският президент посочи, че е имал удоволствието да се срещне с двамата американски представители в авиобаза „Михаил Когълничану" в окръг Констанца, като отбеляза, че базата е център на американското военно присъствие в Румъния и осезаем израз на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността.

По думите му разговорите са подчертали стратегическото значение на Черноморския регион за трансатлантическата сигурност, както и необходимостта от по-нататъшно укрепване на колективното възпиране и устойчивостта.

Президентът допълни, че Румъния е готова да поеме по-голям дял от отговорността за собствената си отбрана, като увеличава ангажиментите си и ги изпълнява.

Той посочи също, че са били разгледани широк кръг от приоритети в рамките на Стратегическото партньорство, като е потвърден общият ангажимент за развитие на сътрудничеството в областта на икономиката, отбранителната промишленост, енергетиката, инфраструктурата, критичните минерали и нововъзникващите технологии.

Укрепването и разширяването на икономическото и военното присъствие на САЩ в Румъния е приоритет за двустранното партньорство, за сигурността на Черноморския регион и за единството на Трансатлантическия алианс, подчерта Никушор Дан.

В събота делегацията на Конгреса на САЩ беше приета от временно изпълняващата длъжността министър на външните работи Оана Цою, припомня Аджерпрес.

Президентът на Румъния Никушор Дан в кадър от видео.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“