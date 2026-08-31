Чепа обясни кога ще има среща Путин-Тръмп-Зеленски

Тристранна среща на върха между президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски за разрешаване на ситуацията в Украйна е възможна след постигане на предварителни споразумения за разрешаване на украинската криза.

Такова споразумение все още не е постигнато, заяви пред Gazeta.Ru Алексей Чепа, заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума.

„Тази среща е възможна, след като бъдат подготвени някои конкретни детайли. Среща заради самата среща и за публичност – това няма да се случи. Преди всичко, трябва да има разбиране за спецификата на тази среща, към какво трябва да се стремят лидерите на такава решаваща среща. Кога може да се проведе? Това може да се случи само след като бъдат постигнати определени предварителни споразумения; в момента такива споразумения и разбирателства липсват", каза парламентаристът.

Според Чепа няма напредък в преговорите за Украйна, защото Европа има „малко по-различна визия" за украинската криза. Западна Европа, подчерта той, е фокусирана върху ескалацията на ситуацията в региона. Преди това Axios, позовавайки се на източници от Белия дом, съобщи, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предложил тристранна среща на върха на държавните глави по време на тайното си посещение в Москва на 25 август.

Според съобщения в медиите, целта на пътуването е била, наред с други неща, да се определи дали руските разузнавателни служби могат да улеснят възобновяването на преговорите за Украйна. Самият Тръмп по-рано определи посещението като „почти рутинно", но призна, че „може да се получи нещо от него". Той подчерта, че неговата администрация „работи много упорито" за прекратяване на украинския конфликт.