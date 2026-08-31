На 115 години почина най-възрастният човек в Япония

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Най-възрастната жителка на Япония Шигеко Кагава е починала на 115-годишна възраст, съобщи телевизионният канал Nippon Television, позовавайки се на Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието.

Според информацията на телевизионния канал, Шигеко Кагава, която е родена през 1911 г. и живееше в префектура Нара, е починала на 27 август.

Кагава, символ на изключителното дълголетие в Япония, завършва медицинско училище преди Втората световна война. По време на войната служи в болница в Осака, а по-късно ръководи семейната си клиника като акушер-гинеколог. Дълголетната японка се пенсионира на 86 години, предава БТА.

На 109-годишна възраст Шигеко Кагава стана един от най-възрастните факлоносци в историята на Олимпийските игри, участвали в щафетата за предаване на факела в Токио 2021 г.

Запитана през 2023 г. каква е тайната на дълголетието й, Кагава отговаря, че няма такава и че най-големият й актив е нейната енергия. "Ходя където искам, ям каквото искам и правя каквото искам. Аз съм свободна и независима", каза тя.

Понастоящем най-възрастният човек в Япония е 114-годишната Фуйо Кишимото от Киото.

За най-възрастния човек в света е смятана британката Етъл Кейтърам. Би Би Си съобщи по-рано тази година, че тя е навършила 117 години.