Северна Корея обвини САЩ във въздушен шпионаж и военни провокации

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Пхенян обвини Вашингтон, че продължава да води враждебна политика спрямо Северна Корея

Наскоро Тръмп подчерта близките си отношения с Ким Чен Ун и дори го нарече свой приятел

Говорител на севернокорейското външно министерство обвини САЩ, че извършват „въздушен шпионаж и други военни провокации срещу КНДР една след друга". В официално изявление той добави, че Северна Корея осъжда предстоящите съвместни военноморски учения на Южна Корея, САЩ и Япония и ги определя като заплаха за страната и региона. Пхенян обвини Вашингтон, че продължава да води враждебна политика спрямо Северна Корея, съобщава turkiyetoday.

Тристранното учение Freedom Edge ще се проведе от 7 до 11 септември в международни води на изток и юг от южнокорейския остров Чеджу. От Сеул определят маневрите като отбранителни.

„Американската армия обяви плановете си за провеждане на многостранните съвместни военни учения на САЩ, Япония и Република Корея Freedom Edge, които представляват заплаха за КНДР и страните от региона", заяви севернокорейското външно министерство. Изявлението беше разпространено от държавната агенция KCNA.

КНДР е официалното наименование на Северна Корея – Корейска народнодемократична република, а РК е съкращението за официалното име на Южна Корея – Република Корея.

Според говорителя администрацията на американския президент Доналд Тръмп отново е потвърдила своята „неизменна враждебна политика", като по думите му „безразсъдно нарушава суверенитета, политическата система и интересите за сигурност" на Северна Корея.

Пхенян защити и ядрения си арсенал, определяйки го като „най-отговорния и правилен избор за гарантиране на регионалния мир и сигурност". Севернокорейските власти го представиха и като „абсолютна гаранция" за защитата на суверенитета на страната.

Freedom Edge се провежда за първи път през юни 2024 г., след договореност между лидерите на Южна Корея, САЩ и Япония на срещата на върха в Кемп Дейвид през 2023 г.

Ученията са част от засиленото военно сътрудничество между трите държави на фона на ядрената и ракетната програма на Северна Корея. Предстоящите маневри се провеждат и на фона на опитите на Доналд Тръмп да поднови диалога със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Наскоро Тръмп отново подчерта близките си отношения с Ким Чен Ун и дори го нарече свой приятел, като заяви, че двамата „се разбират страхотно". Той обяви съкращаване на съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея, определяйки ги като скъпи и неподходящ сигнал към Пхенян.

Въпреки тези сигнали Пхенян засега не показва признаци, че е готов да възобнови преговорите.

Междувременно Южна Корея и САЩ наскоро приключиха ежегодните си съвместни военни учения Ulchi Freedom Shield. Тази година те бяха съкратени от 11 на пет.

Въпреки опитите на американския президент да подобри отношенията с Пхенян, Северна Корея продължава да извършва ракетни изпитания и да критикува дори ограничаването на мащаба на съвместните американско-южнокорейски военни маневри.

Пхенян остро реагира и на одобрението от Вашингтон на продажби на американско оръжие за Южна Корея, както и на плановете на САЩ да финансират програми, свързани с документирането на нарушенията на човешките права в Северна Корея.

Предстоящото Freedom Edge отново поставя на преден план напрежението между Пхенян и трите държави и идва в момент, когато Вашингтон едновременно търси възможност за дипломатически контакт със Северна Корея и поддържа военното си сътрудничество със Сеул и Токио.