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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23479243 www.24chasa.bg

Кибератака спря информацията на спирките от градския транспорт в Атина

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Снимка: Пиксабей

Електронната система за информация в реално време за движението на автобусите и тролейбусите в Атина отново работи след кибератака, съобщи Организацията за градски транспорт на гръцката столица (ОАСА), цитирана от обществената телевизия ЕРТ.

Атаката продължи няколко дни и създаде затруднения за пътниците, но не засегна самото движение на градския транспорт, предава БТА.

В периода на проблема електронните табла на стотици спирки не показваха след колко време се очаква следващият автобус или тролейбус. Не работеше и мобилното приложение на ОАСА за информация в реално време, а данните през интернет също бяха недостъпни.

Превозните средства обаче продължиха да се движат по маршрутите си без прекъсване.

От ОАСА уточниха, че кибератаката е била ограничена до системите, предоставящи информация на пътниците, и не е засегнала други информационни системи на организацията и нейните дружества.

За инцидента са уведомени гръцките органи, отговарящи за киберсигурността.

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