Северна Корея отхвърли призивите за денуклеаризация и заяви, че ще укрепва ядрения си арсенал

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Северна Корея заяви днес, че политиката на САЩ към страната остава враждебна и обяви, че ще продължи да укрепва ядрените си способности. Пхенян отхвърли поредните призиви на Вашингтон за денуклеаризация, предаде Ройтерс.

В изявление, разпространено от държавната телеграфна агенция КЦТА, говорител на севернокорейското външно министерство обвини САЩ, че продължават конфронтационната си политика чрез настояването за „пълна денуклеаризация" на Северна Корея, критиките за състоянието на човешките права и планираните съвместни военни учения с Южна Корея и Япония, предава БТА.

„Правителството на Тръмп по този начин изцяло потвърждава неизменната си враждебна политика, която е насочена единствено към накърняване на суверенитета, политическата система и интересите в сферата на сигурността на КНДР", заяви говорителят.

По думите му ядрените оръжия на Северна Корея представляват „абсолютна гаранция за защита на суверенитета" на страната. Той подчерта, че ядреният статут на КНДР няма да бъде променен заради многократните американски искания за денуклеаризация.

Според Пхенян очакванията за разведряване на напрежението на Корейския полуостров са „безсмислени". Няма „никаква промяна" и в политиката на Северна Корея към САЩ, допълни говорителят.

Изявлението идва, след като по-рано този месец американският президент Доналд Тръмп нареди значително да бъде намален мащабът на ежегодните съвместни военни учения „Улчи – Щит на свободата" с Южна Корея.

Тръмп заяви, че има „много добри отношения" със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и посочи, че ученията са свързани със значителни разходи и изпращат ненужен враждебен сигнал към Пхенян.

Американският президент изрази надежда за нова среща с Ким Чен-ун. Двамата се срещнаха два пъти – през 2018 и 2019 г.

Въпреки намаляването на мащаба на ученията, Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер, заяви този месец, че те продължават да бъдат провокативни и агресивни.

Междувременно САЩ, Южна Корея и Япония планират съвместното учение „Острие на свободата", което ще се проведе от 7 до 11 септември. Целта му е да подобри координацията между трите държави при противодействие на заплахи от ядрени и ракетни удари, съобщи южнокорейската армия.

Северна Корея многократно е определяла подобни тристранни военни учения като заплаха за регионалната сигурност, отбелязва Ройтерс.