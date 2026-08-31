Дебют на престижна китайска марка автомобили на музикален фестивал в София

Китайските автомобили HONGQI направиха пред-премиерен дебют с два от моделите си, по време на фестивалния формат „Гала в София", проведен в продължение на три дни в края на м.август. HONGQI е партньор на Галата и беше част от ексклузивното преживяване по време и на трите спектакъла. „Гала в София" е фестивал, който представя най-актуалните тенденции в класическата музика и разнообразни артисти от световна класа. Специално за събитията включени в галата, премиум китайската марка представи за първи път и пред-премиерно на българска земя два от своите флагмани: HONGQI H9 – луксозен седан от изключително висока класа, който впечатлява от пръв поглед с изразителен дизайн и акцентира върху комфорта от най-високо ниво и „бизнес" стила; HONGQI HS3 – компактен SUV от премиум клас, съчетаващ елементи на дизайн от висок клас, съвременни технологии и конкурентна цена.

„През следващите месеци предстои и официална премиера на HONGQI и всички модели, които марката ще предлага в България - на този етап общо четири на брой", казват от „Авто Юнион", която е една от водещите автомобилни групи на българския пазар. През м.април т.г. те подписаха договор с HONGQI за официален вносител на луксозната китайска автомобилна марка в България. „С този стъпка Авто Юнион, която вече е официален партньор на Dongfeng, Forthing, DFSK, M-Hero и BYD, добави към портфолиото си най-престижния и луксозен китайски автомобилен бранд. С влизането на HONGQI, Авто Юнион се утвърди като най-големия хъб за китайски автомобили в България - една група с общо пет марки, които покриват целия спектър от потребителски профили - от достъпни до престижни", категорични са ръководителите на компанията.

Това събитие беше реален пример а партньорство между културата и индустрията – такова беше мнението на посетителите на музикалните спектакли в българската столица, които неизменно се спираха и разглеждаха с интерес престижните китайски автомобили.