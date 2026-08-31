Мъртво бебе е открито в куфар в апартамент в Атина

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Гръцката полиция разследва смъртта на бебе, чието тяло е открито в апартамент в атинския квартал „Кипсели", съобщават гръцки медии.

Тялото е намерено в куфар в жилище, което е било отдадено под наем. Според телевизия „Скай" полицията е извършила проверка на апартамента след сигнал от собственика, че наемателите отказват да платят наема, предава БТА.

При проверката в жилището са били открити няколко души, сред които две непълнолетни лица, съобщава електронното издание на в. „Прото тема". Полицаите са намерили и наркотици.

Тялото на бебето е било поставено в стъклен съд и скрито в един от куфарите. Предполага се, че преди това детето е било държано във фризер.

28-годишна жена с германско гражданство, която е била разпитана от полицията, е заявила, че мъртвото бебе е нейно. По информация на гръцките медии тя е обяснила, че заедно с останалите хора в апартамента са се подготвяли да го напуснат.

Съобщава се още, че жената е бременна отново.

Предстои да бъде извършена съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи причината и обстоятелствата около смъртта на бебето.