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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23479383 www.24chasa.bg

Китайският посланик в САЩ: Очакваме повече американски граждани да посетят Китай

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По време на 24-тото издание на Вашингтонския фестивал на китайската култура китайският посланик в САЩ Сие Фън заяви, че Китай вече е въвел едностранен безвизов режим за 50 държави, както и 240-часов безвизов транзит за 57 държави, включително САЩ. Вратите на Китай се отварят все по-широко, а кръгът от приятели на Китай непрекъснато нараства. „Очакваме с нетърпение повече американски приятели да дойдат в Китай, да опознаят страната, да видят с очите си китайско-американското приятелство и да разпространяват историята на Китай", каза той.

Сие Фън подчерта, че тази година е много важна за китайско-американските отношения. Китай и САЩ трябва да използват пълноценно ролята на мостове и връзки, които сближават народите и сърцата, да задълбочат и развият контактите и културния обмен, както и да вдъхнат непрестанна гражданска енергия в новата ориентация за „конструктивна и стабилна стратегическа връзка между Китай и САЩ".

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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