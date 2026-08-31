Китайският посланик в САЩ: Очакваме повече американски граждани да посетят Китай

По време на 24-тото издание на Вашингтонския фестивал на китайската култура китайският посланик в САЩ Сие Фън заяви, че Китай вече е въвел едностранен безвизов режим за 50 държави, както и 240-часов безвизов транзит за 57 държави, включително САЩ. Вратите на Китай се отварят все по-широко, а кръгът от приятели на Китай непрекъснато нараства. „Очакваме с нетърпение повече американски приятели да дойдат в Китай, да опознаят страната, да видят с очите си китайско-американското приятелство и да разпространяват историята на Китай", каза той.

Сие Фън подчерта, че тази година е много важна за китайско-американските отношения. Китай и САЩ трябва да използват пълноценно ролята на мостове и връзки, които сближават народите и сърцата, да задълбочат и развият контактите и културния обмен, както и да вдъхнат непрестанна гражданска енергия в новата ориентация за „конструктивна и стабилна стратегическа връзка между Китай и САЩ".