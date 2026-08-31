Събитие за хуманитарен обмен на държавите от ШОС 2026г. се проведе в Бишкек

На 30 август в Бишкек се проведе Събитие за хуманитарен обмен на държавите от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) за 2026г., съвместно организирано от Китайската медийна група и Националната корпорация за радио и телевизия на Киргизстан (УТРК).

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров изпрати поздравително писмо, с което поздрави за постигнатите богати резултати от мероприятието. Заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн присъства на събитието и произнесе реч.

Той заяви, че КМГ винаги се придържа към „Шанхайския дух" и съвместно с медиите от държавите членки на ШОС работи усилено за изграждане на механизми за сътрудничество. „Ние желаем да използваме този случай, за да развием допълнително иновативните форми на разпространение и да задълбочим съдържанието на сътрудничеството с медиите от държавите от ШОС, съвместно да напишем блестяща глава в хуманитарния обмен и да осветим пътя напред на една общност на споделена съдба, ръководена от „Шанхайския дух".