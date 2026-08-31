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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23479419 www.24chasa.bg

Китай и Киргизстан ще задълбочават всестранното стратегическо партньорство

КМГ

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снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 31 август китайският председател Си Дзинпин се срещна с президента на Киргизстан Садир Жапаров в Бишкек.

Си Дзинпин заяви, че Китай е в началото на своя 15-и петгодишен план и ускорява модернизацията в китайски стил. Той подчерта готовността на страната да задълбочи координацията на стратегиите за развитие с Киргизстан и да насърчи изграждането на общност със споделена съдба между двете държави.

Жапаров заяви, че Китай е приоритет във външната политика на Киргизстан, както и един от най-близките и надеждни партньори на страната. Той потвърди силния ангажимент към принципа за един Китай и готовността за задълбочаване на добросъседските отношения.

Жапаров от името на правителството и народа на Киргизстан изрази дълбоки съболезнования във връзка със свлачището на границата с Непал.

След срещата двамата лидери подписаха съвместна декларация за всеобхватно стратегическо партньорство и договор за постоянно добросъседство, приятелство и сътрудничество. Те също станаха свидетели на подписването на редица споразумения за двустранно сътрудничество в областите на инвестициите, транспорта, митниците и побратимяването на градове.

снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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