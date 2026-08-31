Румъния не очаква изтегляне на американски войски, но ускорява подготовката си за нови заплахи

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Румънското министерство на отбраната към момента няма информация, която да показва, че американските военнослужещи ще бъдат изтеглени от страната, заяви министърът на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от местни медии.

„В момента в Министерството на отбраната няма никакви индикации, че американските войски ще напуснат Румъния", каза Мируца в интервю за телевизия Диджи 24.

По думите му американското военно присъствие в Румъния дори се е увеличило през последната година. През последните месеци в страната са пристигнали допълнително около 400-500 американски военнослужещи заедно с военно оборудване, предава БТА.

През март Румъния разреши на САЩ да използват румънски военни бази във връзка с конфликта с Иран. Решението първо беше одобрено от Върховния съвет за национална отбрана, а след това изпратено за одобрение в парламента.

Мируца припомни, че именно във връзка с това решение в Румъния е било прехвърлено американско оборудване, което е довело и до увеличаване на броя на американските военнослужещи.

Изявлението му идва на фона на опасенията в Европа, че САЩ може да намалят военното си присъствие на континента. Асошиейтед прес съобщи, че Пентагонът оказва натиск върху съюзниците в НАТО да покажат, че увеличават собствените си отбранителни способности, докато Вашингтон пренасочва вниманието си към предизвикателства за сигурността по-близо до САЩ и в Индо-Тихоокеанския регион.

Запитан дали Букурещ има „план Б", ако Вашингтон все пак реши да ограничи военното си присъствие, Мируца заяви, че възпирането се основава на множество компоненти.

Сред тях той посочи числеността на военния персонал, наличната техника и партньорствата със САЩ и европейските държави. Според него Румъния трябва да покаже в рамките на НАТО, че развива собствените си отбранителни способности.

Министърът посочи и предприетите мерки за укрепване на местната отбранителна индустрия. По думите му през последните месеци са възобновили работа пет предприятия от сектора, което трябва да увеличи военната продукция на страната.

В интервюто Мируца коментира и зачестилите случаи на открити останки от дронове в близост до границата с Украйна.

Само за три дни са регистрирани 18 подобни случая, каза той и отново призова гражданите да не докосват намерени останки, а незабавно да сигнализират на властите.

„Има дронове, които съдържат експлозиви", предупреди министърът. Той уточни, че дори части, които на пръв поглед не изглеждат опасни, могат да съдържат взривно вещество.

Заради увеличаващия се брой инциденти румънското министерство на отбраната подготвя информационна кампания за населението. Тя ще обхваща както правилата за действие при откриване на останки от дрон, така и начините за разпознаване на онлайн дезинформация.

Мируца определи положението на Румъния като особено чувствително заради позицията й на източния фланг на НАТО.

„На неколкостотин метри от границата на Румъния мирише на барут и умират хора", каза той, визирайки руските атаки срещу украинската инфраструктура.

Особено близо до румънската граница са украинските дунавски пристанища, които се намират на около 150-200 метра от територията на Румъния.

„Ако един дрон идва към украинско пристанище и не спре там, за много кратко време, след една-две секунди ще се озове в Румъния. Ние не можем да направим нищо преди той да дойде в Румъния", обясни министърът.

Според него Румъния дълго време не е отделяла достатъчно внимание на развитието на способности за противодействие на дронове.

„Румъния не беше достатъчно ангажирана с придобиването на способности за борба с дронове. Поръчахме всички тези способности в рамките на 3-4 месеца, но докато те пристигнат, няма да стоим със скръстени ръце", заяви Раду Мируца.