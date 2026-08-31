Вулканът Синабунг изригна в Индонезия, изхвърли пепел на 3500 метра

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Вулканът Синабунг изригна днес в индонезийската провинция Северна Суматра, като изхвърли стълб от черна пепел на височина близо 3500 метра, съобщи индонезийската вулканологична агенция, цитирана от ДПА.

Изригването е продължило най-малко час. Засега няма данни за жертви, съобщи Центърът за вулканология и ограничаване на геоложките рискове.

Синабунг остава на второ ниво по индонезийската четиристепенна система за вулканична опасност. Властите призоваха жители, посетители и туристи да избягват евакуираните заради вулканичната активност села, както и зоните в радиус от 3 км около върха и в рамките на 4,5 км в югоизточния сектор на вулкана.

Синабунг се издига на 2460 метра над морското равнище. След като е бил неактивен в продължение на векове, вулканът се събужда отново през 2010 г., предава БТА.

При голямото изригване през 2014 г. загинаха най-малко 16 души. Последвалите по-малки изригвания и изхвърляния на пепел многократно наложиха евакуация на жители от района.

Индонезия е архипелаг от над 17 000 острова и се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с висока сеизмична и вулканична активност. В страната има близо 120 активни вулкана, повече отколкото във всяка друга държава в света.