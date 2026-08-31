Българската гражданка вече не е сред изчезналите след бедствието в Непал и Тибет

Българска гражданка вече не фигурира в списъка на хората, водени за изчезнали след природното бедствие в Непал и Тибет, съобщиха от Министерството на външните работи, като се позоваха на данни на Информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район.

Със съдействието на българското посолство в Делхи на г-жа Алексиева е издаден временен документ за пътуване от дипломатическо представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал, уточниха от МВнР.

През последните дни българското представителство в Пекин е поддържало постоянен контакт с китайските власти, организираната туристическа група от 15 български граждани и местната туристическа агенция, с която работят, предава БТА.

Към момента групата се придвижва по суша към Лхаса. На 1 септември е планиран полет от Лхаса до Катманду, откъдето българите трябва да се приберат в България по предварителния план.

По-рано МВнР съобщи, че на българската гражданка, включена в списъка с изчезнали чуждестранни граждани, е било оказано съдействие от посолството ни в Делхи за издаване на временен документ за пътуване. След актуализирането на данните тя вече може да бъде изключена от списъка.

Междувременно броят на жертвите на природното бедствие в Непал е достигнал 903 души, сочат последните данни на непалските власти. Спасени са 10 461 души, а 4247 души все още се водят безследно изчезнали.