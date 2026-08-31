Погребаха Доли Партън до съпруга ѝ в Нешвил

Доли Партън е била погребана на частна церемония в родния ѝ град Нешвил. Това потвърди племенницата ѝ Лейни Мей Партън.

В емоционален пост в социалните мрежи Лейни пише, че леля ѝ е погребана на 28 август, три дни след кончинатаѝ.

Доли Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след "кратка битка с рака".

"За мен е наистина трудно да напиша тази публикация", пише Лейни Мей Партън, придружавайки текста със снимки, на които легендата на кънтри музиката е снимана с различни членове на семейството.

"Исках да изчакам, докато леля ми бъде погребана, преди да се опитам да изразя всичко това с думи", написа още племенницата на иконата на кънтри музиката.

Лейни Мей Партън продължи, като похвали Доли, която за племенниците си е била известна като "леля баба".

"Тя винаги намираше начин да ме кара да се чувствам пълноценна. Никога не ми даваше да почувствам, че мечтите ми са прекалено големи, нито че не мога да направя нещо. Тя вярваше в мен, още преди аз да знам как да повярвам в себе си", написа още Лейни.

"Повечето хора могат да си спомнят поне един лош спомен с всеки член от семейството си", добави тя. "Честно казано, не мога да се сетя за нито един такъв с нея".

"Все още не мога да повярвам, че я няма. Ще ми липсват гласът й, смехът й, прегръдките й и това, че просто знаех, че е там", продължи Лейни Мей Партън.

Рубриката за светски новини "Пейдж сикс" на в. "Ню Йорк пост" съобщи в петък, че близките на Доли са се събрали на мястото на погребението й в Нешвил - Woodlawn Memorial Park and Mausoleum.

Според съобщенията Доли Партън е била погребана до съпруга си Карл Томас Дийн, който почина през март 2025 г. на 82-годишна възраст, след като двамата бяха женени близо 60 години.

"Пейдж сикс" също цитира Лейни Мей Партън, която казва, че тъй като леля й не е могла да има собствени деца, е карала всичките си племенници да се чувстват като "нейни".