Повече от час съдът в Кочани описва присъстващите по делото срещу Ива Михайлова

Повече от час беше необходим на съда в Кочани, Република Северна Македония, за да опише всички присъстващи в залата преди началото на заседанието по делото срещу Ива Михайлова.

Михайлова, която е с двойно българско и македонско гражданство, е подсъдима за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Делото е за катастрофа от началото на октомври 2025 г., при която загива човек, а няколко други са ранени, сред тях и самата Михайлова, предава БТА.

След инцидента документите на Михайлова са отнети. Това на практика възпрепятства възможността тя да продължи лечението си в България, където според медицинските становища може да получи необходимата терапия за тежките травми на гръбначния стълб.

На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което на Михайлова беше отказано да проведе необходимото лечение в България. По делото са представени заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, необходимото лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.

Заседанието в Кочани се проведе в малка съдебна зала, която се оказа недостатъчна да побере всички страни и наблюдатели по делото.

Сред присъстващите бяха депутати от парламентарните групи на „Прогресивна България", ГЕРБ, „Демократична България" и „Възраждане", представители на българското посолство в Скопие, български адвокати, сред които представители на кантората на адвокат Николай Димитров, както и роднини и приятели на загиналия и на пострадалите при катастрофата.

В залата бяха и експертите, изготвили трите експертизи по случая, както и журналисти от български и местни медии.

Заради невъзможността да бъдат осигурени подходящи условия за работа прокурорът по делото предложи заседанието да бъде отложено и да бъде намерена по-голяма зала. Съдът обаче реши да намали броя на присъстващите. Част от роднините и българските адвокати напуснаха залата, за да бъде освободено място.

В началото възникна и спор за заснемането на заседанието. Адвокатът на Ива Михайлова възрази срещу предложението на прокуратурата то да бъде записвано с видеокамера. Той се позова на опасения, че излъчването на части от заседанието може да повлияе върху хода на делото.

В същото време защитата беше уведомена, че има решения на Върховния съд на Северна Македония, които допускат телевизии да снимат в съдебната зала.

В крайна сметка камерите останаха извън залата, а снимането с мобилни телефони също не беше разрешено.

След поредната почивка заседанието започна по същество. Преди това адвокатите поискаха време, за да се запознаят с протокола от показанията на последния свидетел, който все още не е бил разпитан по делото.

Съдът даде поредна почивка, след което се очаква да продължи разглеждането на делото.