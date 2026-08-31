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58-годишен българин се удави в Бяло море край Ксанти

Тони Маскръчка

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СНИМКА: Гръцка брегова охрана

58-годишен българин се удави в Бяло море край Ксанти, съобщи Грцката брегова охрана. Трагедията се разиграла в неделя по обяд. Пристанищната администрация Порто Лагос е била уведомена, че 58-годишен български гражданин е бил изваден в безсъзнание от морската зона на плажа "Еразмиу" в Ксанти.

На мъжа е оказана първа помощ от спасители и след това е транспортиран с линейка до здравния център Aбдера, където е констатирана смъртта му.

Пристанищната администрация Порто Лагос, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия.

СНИМКА: Гръцка брегова охрана

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