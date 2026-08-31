Google Maps прекръсти езерото Онтарио на „Езерото Америка“ за потребителите в САЩ

Потребителите в Съединените щати, които търсят езерото Онтарио в Google Maps, вече няма да могат да го открият с това име.

Потребителите в страната вече ще виждат най-малкото от Големите езера, обозначено като „Езеро Америка" (Lake America) в платформата, след като в четвъртък президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която задължи американското правителство да промени начина, по който нарича езерото на фона на напрегнатата търговска война с Канада, съобщава CNN.

„Американската информационна система за географските имена (GNIS) официално промени името на Lake Ontario на Lake America в Съединените щати, заявиха от Google в събота. „Тъй като актуализираме Google Maps, за да отразяваме промените в имената в официалните правителствени източници, а за САЩ това е GNIS, хората, които използват Maps в САЩ, ще виждат Lake America, докато тези в Канада ще продължат да виждат Lake Ontario."

Компанията допълни, че потребителите извън САЩ и Канада ще виждат и двете наименования, като Lake America ще бъде изписано в скоби след Lake Ontario.

От Google посочиха, че промяната е в съответствие с тяхната „дългогодишна политика за водни басейни, чиито имена се различават в отделните държави".

В неделя представители на администрацията на Тръмп приветстваха промяната в социалните мрежи. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг написа: „Официално е! LAKE AMERICA в Google Maps."

Езерото Онтарио вече е обозначено като „Езеро Америка" в Google Maps след изпълнителната заповед, подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Езерото Онтарио е под съвместния контрол на Канада и Съединените щати съгласно Договора за граничните води, сключен в началото на XX век с цел предотвратяване и разрешаване на спорове относно използването на общите води.

Въпреки че Тръмп има широки правомощия по отношение на начина, по който американското правителство обозначава географски обекти, той не може да задължи други държави да приемат същото наименование. Канадските власти ясно дадоха да се разбере това.

Премиерът на страната Марк Карни заяви, че Канада „завинаги" ще нарича езерото, което се простира от двете страни на границата, Lake Ontario – езерото Онтарио.

В събота премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд отиде още по-далеч, като представи табела от канадската страна на езерото, на която с големи букви пише Lake Ontario, последвано от Now and Always („Сега и завинаги").

След това той публикува видео в социалните мрежи, застанал пред табелата, и заяви: „Нека бъдем ясни: много преди президента Тръмп това езеро се наричаше Lake Ontario. И дълго след като президентът Тръмп вече няма да е на власт, то пак ще се нарича Lake Ontario."

Заповедта на Тръмп е поредният опит на президента да преименува географски обекти. Още в първия си ден обратно в Белия дом през януари 2024 г. той предприе стъпки за промяна на името „Мексикански залив" на „Американски залив". Тогава Google също последва промяната, като заяви, че ще се съобрази с новото наименование.

Алтернативи на Google Maps, сред които Waze и Apple Maps, все още обозначават езерото като Lake Ontario към неделя следобед. MapQuest бързо уведоми потребителите си за позицията си в публикация в социалните мрежи в четвъртък: „Няма да го променяме."