Американски пратеник очаква освобождаването на още стотици политически затворници в Беларус

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Американският специален пратеник за Беларус Джон Коул заяви, че очаква през септември да бъде постигнато освобождаването на още стотици политически затворници в страната. Той планира лично да посети Минск, за да договори нова сделка с беларуския президент Александър Лукашенко, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

„В рамките на около две седмици планирам отново да замина за Беларус и се надявам да постигна освобождаването на още повече политически затворници. Смятам, че мога да успея", каза Коул пред рускоезичната редакция на „Гласът на Америка".

По думите му целта е новата група затворници да бъде освободена около средата на септември.

Коул заяви, че досегашните му дипломатически усилия са довели до освобождаването на между 700 и 800 души в замяна на облекчаване на част от американските санкции срещу Беларус.

„Успяхме да договорим освобождаването на 500 души, а след това на още около 200. Следователно общият им брой е около 700-800 души. Надявам се скоро това число да нарасне до хиляда", посочи американският пратеник.

Той не уточни колко точно затворници се очаква да бъдат освободени при следващата договорка.

Беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска, която живее в изгнание, заяви през юни пред Ройтерс, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп я е информирала за забавяне на усилията за освобождаване на още политически затворници. Тя обаче не разкри причината за забавянето.

79-годишният Джон Коул беше назначен от Тръмп за специален пратеник с мисия да води преки разговори с Лукашенко. Последните му визити в Беларус включваха продължителни разговори с беларуския лидер.

По информация на Ройтерс срещите между двамата понякога са били съпроводени от обилна употреба на водка. Коул дори е прибягвал до необичаен начин, за да остане трезвен – скришом изливал водката от чашата си на пода.

Новата визита на американския пратеник се очаква на фона на продължаващия международен натиск върху режима на Лукашенко заради политическите репресии и задържането на негови противници.