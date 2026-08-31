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Русия заяви, че ще продължи да снабдява Запорожката АЕЦ с дизелово гориво

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Алексей Лихачов КАДЪР: Екс/@harriton777

Руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом" заяви днес, че е неин приоритет да продължи снабдяването на Запорожката атомна електроцентрала с дизелово гориво при отсъствието на външен източник на електроенергия, предаде Ройтерс.

Директорът на "Росатом" Алексей Лихачов посочи, че ситуацията в Запорожката АЕЦ е под пълен контрол, тъй като тя работи благодарение на резервните си дизелови генератори. Той обаче предупреди, че това положение не може да продължава безкрайно и подчерта необходимостта от възстановяване на външните електропреносни линии, предава БТА.

Лихачов изрази надежда, че ще може да бъде договорено местно примирие между Русия и Украйна, за да бъдат извършени ремонтни дейности по електропровода "Феросплавная-1", който осигурява електроснабдяването на централата.

Алексей Лихачов КАДЪР: Екс/@harriton777

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