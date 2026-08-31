САЩ изпреварват Русия по износ на суров петрол за Турция през юни, като са доставили малко над 570 600 метрични тона суров петрол на страната в рамките на месеца, сочат данни на Турския енергиен регулатор (EPDK), цитирани от в. „Сьозджю".

Според данните през същия месец Русия е изнесла малко над 425 160 метрични тона суров петрол за Турция, като в тази категория пред нея се нарежда и Казахстан с износ за Турция от над 463 500 метрични тона в рамките на юни, предава БТА.

Данните на регулатора сочат още, че възходът на доставките на суров петрол от САЩ за Турция е особено рязък, тъй като през първите четири месеца на годината Щатите изобщо не са доставяли суров петрол за Турция, през май американският суров петрол е представлявал 13 процента от общите доставки за страната, а през юни – 21 процента (най-голям дял от всички страни, доставящи суров петрол на Турция), отбелязва „Сьозджю".