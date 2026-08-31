Висши US генерали предупреждават Хегсет: Войната с Иран изтощава армията на САЩ

Високопоставени американски военни ръководители са предупредили министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, че продължителните военни операции срещу Иран са неустойчиви и могат да отслабят американските способности на други места, включително за защитата на територията на страната, съобщи „Вашингтон пост".

Предупрежденията са били включени в секретното издание от 14 август на „Книгата със заповеди на министъра на отбраната", според хора, запознати с оценката, пише turkiyetoday.

Притесненията са били изразени от ръководителите на Сухопътните, Военноморските и Военновъздушните сили, както и от четиризвездните командири, които ръководят американските операции в Европа, Азия и Латинска Америка.

Шест месеца след началото на войната с Иран Централното командване на САЩ продължава да държи над 50 000 военнослужещи в състояние на повишена готовност. Президентът Доналд Тръмп оказва натиск върху Техеран да отвори отново Ормузкия проток и да приеме американските условия за прекратяване на конфликта, като същевременно не изключва нови военни действия.

Книгата със заповеди предвижда част от американските сили в Близкия изток да останат там до септември, а други – чак до 2027 г.

Ръководителите на Европейското командване, Тихоокеанското командване и Южното командване, както и най-високопоставеният адмирал във Военноморските сили, са представили оценки с позиция „non-concur" – тоест са се противопоставили на удължаването на разполагането, но са заявили, че ще изпълнят заповедите.

Кораби, самолети и друга техника са били прехвърлени от тези командвания в подкрепа на операцията срещу Иран. Това ограничава способността им да изпълняват други мисии, да провеждат подготовка и да изпълняват задачи, свързани със защитата на територията на САЩ. Един от запознатите с оценката е описал позицията на военните лидери като „твърде много, за твърде дълго време".

Ръководителите на Сухопътните и Военновъздушните сили са подкрепили удължаването на разполагането, но също са предупредили за значителни рискове.

Според информацията адмирал Дарил Колд, началник на военноморските операции, е предупредил, че Военноморските сили не могат да поддържат сегашното си участие във войната с Иран без ясен срок за нейния край.

Военноморските сили са предоставили десетки кораби за нанасяне на удари, защита срещу ирански атаки и прилагане на американската блокада на иранските пристанища.

Колд е заявил, че едва около една четвърт от ескадрения флот на Военноморските сили е в готовност за разполагане – рязък спад спрямо нивата преди войната. В оценката се предупреждава също, че продължаващите ангажименти могат да нарушат графиците за поддръжка на корабите и да намалят наличността им при евентуален друг конфликт.

Командващият Тихоокеанското командване адмирал Самюел Папаро се е противопоставил на продължаването на ангажимента на ударна група с самолетоносач и ескадрени миноносци. Европейското и Южното командване са предупредили, че прехвърлянето на кораби и разузнавателни самолети отслабва способностите за защита на територията на САЩ.

Единственият самолетоносач на американските Военноморски сили, предназначен специално за Тихоокеанския регион, също е бил изпратен в Близкия изток, за да замени друг самолетоносач, който е бил разположен там повече от 300 дни.

Очаква се 82-ра въздушнодесантна дивизия на американската армия, която през март мобилизира 2000 военнослужещи, да остане в Близкия изток поне до септември, а е възможно и по-дълго. Очаква се също да бъде удължено разполагането на подразделенията за противовъздушна отбрана „Пейтриът".

Войната с Иран и предишните доставки на оръжия за Украйна са намалили запасите от ракети-прехващачи за системите „Пейтриът". Изчерпани са и запасите от прехващачи за системите THAAD, както и от крилати ракети с голям обсег „Томахоук".

Около 25% от американския флот от дронове Reaper са били загубени, а американските военни бази в Близкия изток са претърпели щети за милиарди долари, според по-ранни публикации, цитирани от „Вашингтон пост".

Администрацията на Тръмп отхвърли твърденията за недостиг на боеприпаси. Очаква се много подразделения на Военновъздушните сили, които изпълняват бомбардировъчни и други операции, да останат в региона и през 2027 г.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че ангажиментите на американските сили се определят въз основа на актуалните оценки на заплахите, приоритетите на президента и съветите на висшите военни командири.

Той посочи, че Пентагонът не обсъжда вътрешните си оперативни процеси, включително конкретни оценки на риска или разногласията относно разпределението на военните сили.

Книгата със заповеди се преглежда и от председателя на Съвета на началник-щабовете на САЩ генерал Дан Кейн. Според информацията той е предупредил Белия дом още преди началото на войната, че САЩ не разполагат с достатъчно боеприпаси и подкрепа от съюзниците за продължителна широкомащабна военна кампания.

Последните предупреждения идват в момент, когато Тръмп се стреми да сложи край на конфликта при условия, благоприятни за Вашингтон, докато Иран продължава да се противопоставя на американския натиск.