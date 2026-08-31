Еврокомисията наложи на ChatGPT, Reddit и Roblox най-строгите си правила

В понеделник Европейската комисия определи ChatGPT като много голяма онлайн търсачка, а Reddit и Roblox – като много големи онлайн платформи съгласно Закона за цифровите услуги (DSA). Тези определения поставят базираните в САЩ услуги под пряк надзор на Комисията и ги задължават да оценяват и ограничават системните рискове, включително свързаните с непълнолетните, почтеността на изборите и обществената сигурност, пише европейското издание "Политико".

Ако дадена компания не спазва правилата в рамките на четири месеца, тя може да бъде глобена с до 6% от годишните си глобални приходи.

Онлайн услугите с повече от 45 милиона потребители в ЕС попадат под по-строгия режим, който вече обхваща 28 платформи и търсачки.

Възможното определяне на ChatGPT като много голяма онлайн търсачка беше следено внимателно, след като миналата година компанията обяви, че услугата има 120 милиона потребители. Европейската комисия обаче дълго време изпитваше затруднения да определи дали водещата услуга на OpenAI представлява търсачка или платформа. Популярният чатбот, който се смята за един от двигателите на настоящата революция в областта на изкуствения интелект, вече е обект на строг регулаторен контрол в Брюксел чрез Закона за изкуствения интелект (AI Act).

Reddit, дискусионна платформа, основана през 2005 г., е отчела 57,2 милиона потребители в ЕС през юли, докато платформата за игри Roblox е посочила 46,6 милиона потребители в ЕС.

Генералният мениджър на Roblox за Европа Йост Хагестейн заяви в изявление: „Горди сме, че сме първата платформа за игри, достигнала този праг в ЕС", като добави, че „сигурността е в основата на всичко, което правим, и очакваме с нетърпение да продължим конструктивното си взаимодействие с Европейската комисия".