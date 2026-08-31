Арестуваха заподозрян за стрелбата на рейв в Швейцария, при която загина 22-годишна

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43-годишен швейцарец е арестуван след стрелбата на рейв в Швейцария, при която загина 22-годишна жена.

Няколко други души са били ранени. Инцидентът е станал по време на техно рейв, организиран на хиподрум в Аарау – град на около 46 км западно от Цюрих, съобщава Би Би Си.

След стрелбата полицията започна издирване на заподозрения, което продължи почти 24 часа. Полицията в кантона Ааргау съобщи, че е задържала мъжа малко преди 01:00 часа в понеделник (23:00 часа по Гринуич в неделя).

„Разследването на точната последователност на събитията, обстоятелствата около случая и възможния мотив продължава. Към този момент се предполага, че извършителят е действал сам", посочиха от полицията в изявление.