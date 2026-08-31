ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата обвини младия мъж, убил с нож прияте...

Времето София 33° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23480656 www.24chasa.bg

Първите дами на Китай и Киргизстан посетиха Националния исторически музей в Бишкек

КМГ

812
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

На 31 август сутринта съпругата на китайския председател Си Дзинпин, Пън Лиюен, посети заедно със съпругата на президента на Киргизстан Садир Жапаров – Айгюл Жапарова Националния исторически музей в Бишкек.

По време на обиколката Пън Лиюен заяви, че Китай и Киргизстан отделят внимание на съхраняването и предаването на традиционното културно наследство. Тя изрази надежда, че контактите между двете страни в областта на културата ще продължат да се развиват.

В рамките на посещението съпругите на държавните глави на двете страни разгледаха и изложбата „Хармония и красота – изкуство от древната китайска цивилизация", организирана съвместно от Китай и Киргизстан. Експозицията представя произведения и предмети, свързани с развитието на древната китайска цивилизация и традициите на китайското изкуство.

Пън Лиюен и Айгюл Жапарова присъстваха също на представяне на традиционни киргизски носии.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)