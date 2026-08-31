Първите дами на Китай и Киргизстан посетиха Националния исторически музей в Бишкек

На 31 август сутринта съпругата на китайския председател Си Дзинпин, Пън Лиюен, посети заедно със съпругата на президента на Киргизстан Садир Жапаров – Айгюл Жапарова Националния исторически музей в Бишкек.
По време на обиколката Пън Лиюен заяви, че Китай и Киргизстан отделят внимание на съхраняването и предаването на традиционното културно наследство. Тя изрази надежда, че контактите между двете страни в областта на културата ще продължат да се развиват.
В рамките на посещението съпругите на държавните глави на двете страни разгледаха и изложбата „Хармония и красота – изкуство от древната китайска цивилизация", организирана съвместно от Китай и Киргизстан. Експозицията представя произведения и предмети, свързани с развитието на древната китайска цивилизация и традициите на китайското изкуство.
Пън Лиюен и Айгюл Жапарова присъстваха също на представяне на традиционни киргизски носии.