Румъния губи окончателно 770 млн. евро по Плана за възстановяване

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Румъния окончателно губи 770 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), след като парламентът не успя да приеме в срок ключов закон за реформата в заплащането в публичния сектор. Крайният срок за изпълнението на етапа изтече на 31 август, съобщи Digi24.

Става въпрос за закон за въвеждане на единна система за заплащане в публичния сектор. Приемането му беше заложено като ключов етап в румънския план, а от изпълнението му зависеха около 770 млн. евро, предава БТА.

Президентската администрация официално потвърди, че политическите партии са поели отговорност за загубата на средствата. В същото време техническата подготовка на закона е почти приключила, а партиите са се ангажирали той да бъде приет до края на годината.

От Европейската комисия заявиха пред Digi24, че са взели предвид факта, че румънските власти и политическите партии не са успели да постигнат необходимия политически и социален консенсус за приемането на закона в предвидения срок – до 31 август 2026 г.

„Комисията ще продължи диалога и сътрудничеството с румънските власти", посочват от Брюксел. Оттам допълват, че са готови да подкрепят усилията за запазване на същността и целите на реформата и да помогнат за намирането на решения, които да позволят постигането на основните й цели. По информация на комисията Румъния възнамерява да приключи реформата до края на годината.

През последните месеци правителството, политическите партии и синдикатите водиха преговори за закона, но не успяха да постигнат съгласие.

След три ревизии общата стойност на румънския НПВУ е намалена от първоначалните 29,18 млрд. евро до около 20,1 млрд. евро.

От настоящия пакет приблизително 13,56 млрд. евро са безвъзмездни средства, а 6,54 млрд. евро са под формата на заеми.

Загубата на 770 млн. евро идва на фона на вече извършените съкращения в отделни направления на плана.

В същия ден румънският премиер Илие Боложан присъства на откриването на нов център по сърдечносъдова хирургия към Института за спешни сърдечносъдови заболявания и трансплантации в Търгу Муреш. Проектът е реализиран със средства от НПВУ, съобщи Agerpres.

Боложан посочи, че първоначално Румъния е разполагала с над 2 млрд. евро по НПВУ за здравеопазване. След последователните съкращения средствата за сектора са намалели до малко над 1 млрд. евро.

По думите му през 2023 г. са били планирани 19 болници, но в крайна сметка са завършени осем.

Премиерът подчерта, че средствата за здравеопазване не са били изгубени, а са били пренасочени към други области, в които е било възможно да бъдат усвоени.

Според Боложан за по-ефективното използване на европейското финансиране е необходимо да бъдат опростени процедурите за обществени поръчки и да се улеснят партньорствата между централната и местната власт.