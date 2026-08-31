14 са задържани заради потъването на ферибота край Кипър

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Общо 14 души са задържани във връзка с потъването на ферибота тип катамаран „Фило Джет" (Filo Jet) край Северен Кипър. Сред тях са капитанът на плавателния съд, членове на екипажа и служители на компанията оператор, съобщи турската телевизия TRT Haber.

Срещу задържаните се води разследване за причиняване на смърт по непредпазливост, предава БТА.

Фериботът е пътувал от пристанището Кирения, известно още като Гирне, в отцепилата се северна част на Кипър, към турското пристанище Ташуджу в окръг Мерсин.

Пред съда в Кирения обвиняемите са заявили, че инцидентът е станал, след като силните вълни са откъснали предната част на катамарана. Те са посочили, че плавателният съд е разполагал с всички необходими разрешения за отплаване и че метеорологичната прогноза не е забранявала извършването на курса.

На борда на ферибота е имало общо 267 души. При спасителната операция са били спасени 241 пътници и членове на екипажа. Потвърдена е смъртта на 8 души, а 18 остават в неизвестност.

Издирването на оцелели и изчезнали продължава с участието на специализирана техника и спасителни екипи от Турция.

Инцидентът е станал в неделя, когато фериботът започнал да се пълни с вода на около 2-2,5 км от брега край Кирения. Капитанът променил курса и се опитал да се върне към пристанището, но плавателният съд не успял да достигне до него и се преобърнал.

Според турски медии „Фило Джет" е собственост на турската морска компания „Фило Денизчилик".

Заради трагедията в признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република е обявен тридневен национален траур.