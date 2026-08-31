Руски военен нарочно подпалил ракетния кораб „Серпухов" и преминал на страната на Украйна

Моряк от руския военноморски флот, служил на ракетния кораб „Серпухов", умишлено го е подпалил, изнесъл е от него секретни документи и е избягал. След това се е присъединил към легиона „Свобода на Русия". Вследствие на саботажа корабът е бил изведен от експлоатация за няколко месеца и не е могъл да изстрелва ракети „Калибр" срещу Украйна, съобщи Sky News.

Легионът „Свобода на Русия" бил сформиран през 2022 г., малко след началото на мащабната инвазия в Украйна. Той се състои от бивши руски военни, включително моряци, а подразделението често координира действията си с украинската армия. Повечето от операциите на легиона остават класифицирани.

Журналисти от изданието разговаряха с трима бойци от легиона за това какво е да се води битка срещу собствената си страна. Един от интервюираните е саботьор с псевдоним „Гога", който е запалил руски кораб.

Той обясни, че от самото начало е бил категорично против участието си в убиването на украинци и именно затова е решил да дезертира, докато все още е бил на активна служба във Военноморските сили на Русия.

Той е израснал в Калининград във военно семейство и е служил като радист на „Серпухов"- корвета от клас „Буян", въоръжен с ракети „Калибр" и „Циркон", които Русия многократно е използвала за удари по украински градове.

Според саботьора, той се е опитал да убеди своите колеги, че инвазията е незаконна, но в резултат на това е бил призован във военната прокуратура и е получил официално предупреждение.

Молбата му за освобождаване от армията е била отхвърлена.

„След като изчерпах всички възможни законни начини да напусна армията, вече не знаех какво да правя или как да се освободя от служба", спомня си той.

Тогава започнали да циркулират слухове за разполагането на няколко кораба в зоната на военните действия за ракетни удари срещу Украйна. Гога осъзнал, че почти не му остава време да обмисли нещата.

Понеже не е искал да бъде съучастник в убийството на украинци, той се е свързал с легиона „Свобода на Русия" и е подал молба за присъединяване. След продължителна кореспонденция и поредица от проверки, потвърждаващи самоличността и намеренията му, е бил изготвен план - да се изведе кораба от строя и да премине в Украйна.

Опасявайки се постоянно, че ще бъде разкрит, Гога предварително събрал класифицирани документи и поетапно вкарвал тайно туби с бензин на борда на кораба. Когато планът бил готов за изпълнение, той го задействал.

„Започнах да внасям гориво в комуникационното отделение и да го изливам върху оборудването. Преди това събрах всички класифицирани документи и ги взех със себе си", разказва Гога.

След като нагласил таймера за запалване на пожара, той напуснал кораба с документите и взел такси към границата с Литва. Зад него пламъците обгърнали командния център на кораба, унищожавайки комуникационното оборудване, след което плавателният съд дълго време не е могъл да използва ракети „Калибр" срещу украински цели.

Когато журналистите попитали Гога дали е трябвало да убива руснаци, след като се е преместил в Украйна, и как се е чувствал при това, първоначално не е отговорил.

„Изпитвам само облекчение, че по-малко хора ще загинат в Украйна", заявил впоследствие той.

На въпроса какво би казал сега на руските войници, Гога отговори; кратко: „Бягайте, глупаци. Ще загинете."

Той казал още, че иска да види Русия освободена от човека, който я управлява от повече от две десетилетия: „Просто казано, съборете цялата система и я изградете наново от нулата."