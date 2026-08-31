Йемен удари контрабанден канал за хутите, залови части за ирански дронове

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Военноморските сили на Йемен са осуетили опит за контрабанда през Червено море на нова пратка военно оборудване за хутите, включително компоненти, предназначени за ирански дронове, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.

Операцията е проведена успешно на 24 август след прецизен разузнавателен мониторинг на мрежи за морска контрабанда, които са пряко свързани с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция. Това съобщи проправителственото военно формирование „Национална съпротива".

При операцията военноморски патрули са прехванали плавателния съд и са иззели усъвършенствани системи за управление и насочване на дронове камикадзе, оборудване за предаване и обработка на видео на живо, специализирана електроника, устройства за комуникация с дронове и антени, както и други електронни компоненти, използвани за поддръжката на системите, пише БТА.