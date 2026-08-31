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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23481006 www.24chasa.bg

Йемен удари контрабанден канал за хутите, залови части за ирански дронове

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Хути Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Военноморските сили на Йемен са осуетили опит за контрабанда през Червено море на нова пратка военно оборудване за хутите, включително компоненти, предназначени за ирански дронове, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.

Операцията е проведена успешно на 24 август след прецизен разузнавателен мониторинг на мрежи за морска контрабанда, които са пряко свързани с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция. Това съобщи проправителственото военно формирование „Национална съпротива".

При операцията военноморски патрули са прехванали плавателния съд и са иззели усъвършенствани системи за управление и насочване на дронове камикадзе, оборудване за предаване и обработка на видео на живо, специализирана електроника, устройства за комуникация с дронове и антени, както и други електронни компоненти, използвани за поддръжката на системите, пише БТА. 

Хути Снимка: Twitter/@tykestakeonit

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