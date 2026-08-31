Турция подготвя ново споразумение между Русия и Украйна за сигурността в Черно море

Турция работи по ново споразумение с Русия и Украйна, което да бъде подобно на договореността за износ на зърно през Черно море, постигната след началото на войната. Това съобщи турският министър на външните работи Хакан Фидан по време на пресконференция, излъчвана на живо в официалните профили на Министерството на външните работи на Турция в социалните мрежи.

Фидан коментира въпроса във връзка с черноморската сигурност, зачестилите нападения срещу кораби и възможността Русия и Украйна отново да постигнат споразумение за Черно море с посредничеството на Анкара.

„Това (войната между Русия и Украйна – бел. ред.) продължава да бъде проблем не само за сигурността на Черно море, но и за глобалната продоволствена сигурност", заяви Фидан. По думите му зърнените продукти, които трябва да идват от Русия и Украйна, не достигат до световните търговски борси, заради което редица държави се обръщат към Турция с призив страната да предприеме действия.

„Има споразумение, над което работим. Във връзка с него сме в контакт и с двете страни. Надяваме се, както направихме преди, при наличие на необходимите условия и сега да подготвим споразумение, подобно на зърненото", каза турският външен министър.

Хакан Фидан участва и в първата среща на новия военен съюз между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, създаден на 7 август 2026 г. чрез подписването на споразумение в Мека. В срещата се включиха също външните и отбранителните министри, както и военните ръководители на трите държави.

По време на заседанието делегациите обсъдиха административната структура на новия съюз и начина, по който ще бъде организирана работата му.

След срещата Фидан обяви, че официалното име на съюза е „Отбранителен съюз от Мека". Държавите са постигнали договореност и за създаването на секретариат, който ще бъде базиран в Рияд. Решено е също така първият генерален секретар на съюза да бъде пакистански гражданин.

„Преди всичко постигнахме споразумение за официалното име на нашия съюз. Той се казва Отбранителен съюз от Мека. Както знаете, тема на споразумението беше и създаването на секретариат. Предвидихме той да бъде създаден в Рияд. Постигнахме споразумение също така първият генерален секретар да бъде пакистанец", заяви Фидан.

Той подчерта, че новият съюз не е насочен срещу други държави, а целта му е да допринася за мира и стабилността в региона, пише БТА.

„В тази връзка Отбранителният съюз от Мека не отменя задълженията съгласно други споразумения и други съюзи, като поставя на първо място НАТО, и не ги замества", допълни турският външен министър.