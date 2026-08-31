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Путин и Си Цзинпин се срещнаха в Бишкек

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Владимир Путин и Си Цзинпин СНИМКА: Ройтерс

Президентът на Русия Владимир Путин се срещна днес с китайския си колега Си Цзинпин в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в столицата на Киргизстан Бишкек. Това съобщиха ТАСС и Синхуа. 

От руска страна в срещата на високо равнище участваха министъра на външните работи Сергей Лавров, вицепремиера Алексей Оверчук, заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин, прессекретаря на президента Дмитрий Песков, президентският съветник Юрий Ушаков, министърът на икономическото развитие Максим Решетников, министърът на енергетиката Сергей Цивилев, специалният представител на президента по въпросите за инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужбина и председател на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, както и Алексей Лихачов, директорът на руската корпорация за ядрена енергия "Росатом", пише БТА. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Това е втората среща между лидерите на двете страни за тази година. През май руският президент се отправи на официално двудневно посещение в Китай.

Владимир Путин и Си Цзинпин СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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