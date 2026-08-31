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Намериха труп на жена в чувал в парк в Ливърпул, бил там от седмици (Видео)

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КАДЪР: Екс/@BPINewsOrg

Разследват убийство в Ливърпул, след като полицаи открили останките на жена в чувал за боклук в „Станли Парк". Трупът на жената бил намерен след сигнал на гражданин, съобщава Sky News.

Жертвата все още не е идентифицирана.  

Детектив Рейчъл Уилсън заяви, че се смята, че тялото в чувала за боклук е престояло няколко седмици на мястото, въпреки че паркът се намира на между стадион „Анфийлд" в Ливърпул и „Гудисън Парк" на „Евертън". Паркът е популярно място за разходка сред местните. 

Починалата е на възраст около 70 години, висока около 157 см, с тънко телосложение и рижава коса, а когато е била намерена, е била с розова тениска Nike.

Уилсън посочи, че е била извършена аутопсия. Проверките на сигналите за изчезнали лица не са довели до установяване на самоличността.  

КАДЪР: Екс/@BPINewsOrg

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