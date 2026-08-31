Намериха труп на жена в чувал в парк в Ливърпул, бил там от седмици (Видео)

Разследват убийство в Ливърпул, след като полицаи открили останките на жена в чувал за боклук в „Станли Парк". Трупът на жената бил намерен след сигнал на гражданин, съобщава Sky News.
Жертвата все още не е идентифицирана.
Детектив Рейчъл Уилсън заяви, че се смята, че тялото в чувала за боклук е престояло няколко седмици на мястото, въпреки че паркът се намира на между стадион „Анфийлд" в Ливърпул и „Гудисън Парк" на „Евертън". Паркът е популярно място за разходка сред местните.
Починалата е на възраст около 70 години, висока около 157 см, с тънко телосложение и рижава коса, а когато е била намерена, е била с розова тениска Nike.
Уилсън посочи, че е била извършена аутопсия. Проверките на сигналите за изчезнали лица не са довели до установяване на самоличността.
Someone sent this in from the scene where the body of a women was found in Stanley Park.— Around Liverpool (@aroundliv) August 30, 2026
I was told it was found in a bag and has been there for 6-8 weeks. That’s the latest I know of it. pic.twitter.com/bv9FRVIPNb