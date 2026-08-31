Израел и Русия отрекоха да имат роля за мигрантската криза в Сеута

Израел и Русия отрекоха отправените по-рано днес обвинения от страна на испанския премиер Педро Санчес, че свързани с двете страни профили в социалните мрежи са разпространявали слухове и дезинформация, довели до масовия приток на мигранти в Сеута в края на юли, предадоха Ройтерс и ДПА.

Санчес обвини и международната крайна десница, като подчерта, че тя винаги използва темата за миграцията не само, за да напада Испания, но и да напада Европа и да предизвиква разделение в нея.

Европейската служба за външна дейност е информирала испанското правителство за това, заяви Санчес в интервю за радио "Кадена СЕР", публикувано по-рано днес.

Санчес визира изкривено представяне в социалните мрежи на решение на испанския Върховен съд от 8 юли, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА. Според разпространяваната тогава дезинформация всеки, който би стигнал с плуване до Сеута, вече не би могъл да бъде експулсиран обратно в Мароко.

Испанският премиер подчерта, че ако има такава намеса от двете страни или и някоя от тях, то това не е било поради загриженост за мигрантите, а защото Испания е осъдила, по думите му, геноцида, извършван от Израел в ивицата Газа, и войната на Русия срещу Украйна, отбелязва ДПА.

Израел определи обвинението като "нагла лъжа". Израелският министър на външните работи Гидеон Саар обвини Санчес, че "лъже безсрамно" в публикация в социалната платформа Екс, която беше написана на както на иврит, така и на испански и английски език.

"Продължаването на разпространяването на клеветнически лъжи няма да отвлече вниманието от позорния провал на Санчес в управлението на държавните дела", написа Саар.

Отношенията между Испания и Израел се влошиха значително през последните години. Испания се превърна в един от най-острите критици на правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, отбелязва ДПА.

Санчес обвини Израел в извършването на геноцид в Газа и критикува ударите на САЩ и Израел срещу Иран като нарушение на международното право. Испания също така наложи санкции срещу Израел и призна Палестина като държава.

От своя страна Русия също отрече казаното от Санчес. Кремъл отхвърли твърденията на испанското правителство, че Русия е свързана с миграционната криза в Сеута, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на руската медия РБК.

Отправените от Санчес обвинения срещу руски действащи лица се вписват в по-широката тенденция на предупрежденията, че Москва от години води хибридна война срещу Запада с цел дестабилизиране на демократичните общества, отбелязва ДПА.

Русия вече отхвърли обвиненията, изказани и от други политици в ЕС, че проруските сили са нажежили обстановката в Сеута като част от предполагаема хибридна война, наричайки ги необосновани фантазии.

Използването на миграцията също е инструмент на хибридната война, припомня ДПА, като отбелязва, че неотдавна Полша, Латвия и Литва обвиниха беларуския лидер Александър Лукашенко, че от 2021 г. насам умишлено докарва мигранти до външната граница на ЕС, за да "окаже натиск върху Запада".