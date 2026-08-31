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Израел и Русия отрекоха да имат роля за мигрантската криза в Сеута

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Преди месец 72 000 кандидат мигранти, предимно мароканци, голяма част от които млади мъже, влязоха в Сеута, преди почти незабавно да бъдат експулсирани. Снимка Архив

Израел и Русия отрекоха отправените по-рано днес обвинения от страна на испанския премиер Педро Санчес, че свързани с двете страни профили в социалните мрежи са разпространявали слухове и дезинформация, довели до масовия приток на мигранти в Сеута в края на юли, предадоха Ройтерс и ДПА. 

Санчес обвини и международната крайна десница, като подчерта, че тя винаги използва темата за миграцията не само, за да напада Испания, но и да напада Европа и да предизвиква разделение в нея. 

Европейската служба за външна дейност е информирала испанското правителство за това, заяви Санчес в интервю за радио "Кадена СЕР", публикувано по-рано днес. 

Санчес визира изкривено представяне в социалните мрежи на решение на испанския Върховен съд от 8 юли, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА. Според разпространяваната тогава дезинформация всеки, който би стигнал с плуване до Сеута, вече не би могъл да бъде експулсиран обратно в Мароко. 

Испанският премиер подчерта, че ако има такава намеса от двете страни или и някоя от тях, то това не е било поради загриженост за мигрантите, а защото Испания е осъдила, по думите му, геноцида, извършван от Израел в ивицата Газа, и войната на Русия срещу Украйна, отбелязва ДПА. 

Израел определи обвинението като "нагла лъжа". Израелският министър на външните работи Гидеон Саар обвини Санчес, че "лъже безсрамно" в публикация в социалната платформа Екс, която беше написана на както на иврит, така и на испански и английски език. 

"Продължаването на разпространяването на клеветнически лъжи няма да отвлече вниманието от позорния провал на Санчес в управлението на държавните дела", написа Саар. 

Отношенията между Испания и Израел се влошиха значително през последните години. Испания се превърна в един от най-острите критици на правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, отбелязва ДПА. 

Санчес обвини Израел в извършването на геноцид в Газа и критикува ударите на САЩ и Израел срещу Иран като нарушение на международното право. Испания също така наложи санкции срещу Израел и призна Палестина като държава. 

От своя страна Русия също отрече казаното от Санчес. Кремъл отхвърли твърденията на испанското правителство, че Русия е свързана с миграционната криза в Сеута, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на руската медия РБК.

Отправените от Санчес обвинения срещу руски действащи лица се вписват в по-широката тенденция на предупрежденията, че Москва от години води хибридна война срещу Запада с цел дестабилизиране на демократичните общества, отбелязва ДПА. 

Русия вече отхвърли обвиненията, изказани и от други политици в ЕС, че проруските сили са нажежили обстановката в Сеута като част от предполагаема хибридна война, наричайки ги необосновани фантазии. 

Използването на миграцията също е инструмент на хибридната война, припомня ДПА, като отбелязва, че неотдавна Полша, Латвия и Литва обвиниха беларуския лидер Александър Лукашенко, че от 2021 г. насам умишлено докарва мигранти до външната граница на ЕС, за да "окаже натиск върху Запада". 

Преди месец 72 000 кандидат мигранти, предимно мароканци, голяма част от които млади мъже, влязоха в Сеута, преди почти незабавно да бъдат експулсирани. Снимка Архив

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