"Седалките плаваха, но капитанът не спря" – после той пръв напуснал кораба и зарязал ужасените пътници (Обзор)

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Фериботът вече е на дъното - на 514 м дълбочина, водолази издирват 18 души

Капитанът на ферибота, който се преобърна и потъна край бреговете на Северен Кипър, пренебрегнал предупрежденията на пътниците, че корабът се пълни с вода. Той дори бил сред първите, които се измъкнали от обречения плавателен съд, оставяйки след себе си бедстващи хора, твърдят очевидци на случилото се.

По думите им те осъзнали, че има проблем, след като фериботът отплавал от пристанището в Кирения малко преди 12 ч местно време в неделя. Когато видели, че няма реакция от екипажа,

хората се паникьосали и започнали да си слагат спасителни жилетки,

но скоро разбрали, че те не са достатъчно за всички.

Оцелелите твърдят, че чули оглушителен взрив от предната част на ферибота, а после той започнал да се обръща. Тогава пътниците панически започнали да скачат зад борда. Някои го направили без спасителни жилетки или без да са близо до спасителните лодки.

Един от оцелелите разказа, че е прекарал час и половина във водата, преди да бъде спасен. 50-годишният мъж, чието име не се споменава, допълва, че вследствие на взрива прозорците на ферибота се счупили.

“Тези, които можеха, излязоха. Видях капитана сред първите, които напуснаха кораба. Той не предприе никакви мерки за контрол на ситуацията”, твърди мъжът.

Друг, 30-годишен пътник, настоява, че той също се опитал да говори с капитана за навлизащата вода в кораба.

“Седалките започнаха да плават, но капитанът продължи да кара ферибота. В един момент носът на кораба експлодира”, разказва той.

Някои от оцелелите настояват, че докато фериботът потъвал, възрастни хора останали заклещени вътре и не са успели да се спасят навреме.

“Корабът се движеше много нестабилно. Непрекъснато се издигаше над водата и се удряше обратно в нея. Трепереше силно. Три или четири минути по-късно той скочи високо във въздуха, след което се разби.

Лявата предна част се разкъса и водата започна да нахлува вътре”,

разказа оцелелият Ефе Мултичи пред местни медии.

Към късния следобед в неделя корабът беше потънал напълно на дълбочина от 514 метра. Властите съобщиха, че водолази от Турция ще съдействат в издирването на изчезналите.

“Ако все още има хора вътре в кораба, в момента не изглежда лесно да се стигне до тях. Прави се опит да бъдат намерени и с помощта на други технологии”, заяви президентът на Северен Кипър Туфан Ерхурман.

Според властите на ферибота са пътували общо 267 души, от които 161 са били спасени и откарани в болница, а 76 са се прибрали у дома. Правителството обяви тридневен траур. Премиерът Юнал Юстел потвърди, че капитанът на кораба и седем членове на екипажа са били арестувани.

Той определи трагедията като най-голямата морска катастрофа в историята на страната и заяви, че спасителните операции ще продължат, докато не бъдат открити всички изчезнали. Още 18 души трябва да бъдат намерени. Потвърдена е смъртта на 8 души.

