Делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с показания на вещите лица

Делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с показания на вашите лица.

На днешното заседание бе разпитан последният свидетел на пътното произшествие с една жертва, за което е обвиняема Михайлова, и започнаха показанията на първото от трите вещи лица по случая.

По време на заседанието бе разпитан полицай, който е осъществявал акция по безопасност на движението по време и на мястото, където е станала катастрофата. Подобно на останалите свидетели и той заяви, че не е видял самата катастрофа, но е чул удара между двете коли. Той твърди, че полицейската проверка, която се е правила в този момент на спрян автомобил, не е затруднявала движението на останалите автомобили по пътя.

Според Зоран Йошевски причината за инцидента е, че Ива Михайлова е навлязла с около 90 см в насрещната лента, където се е движил другият автомобил, и няма следа, която показва, че другият автомобил е навлязъл в нейната. Йошевски е изготвил една от трите експертизи на катастрофата, съобщава БТА.

Неговият разпит не бе довършен, тъй като адвокатите на Михайлова поискаха да се запознаят подробно с експертизата, преди да зададат въпросите си към него. С това ще продължи заседанието по делото, определено за 28 септември. Тогава ще свидетелстват и двамата експерти на защитата, които също са изготвили експертизи на случилото се.

Прокурор е заявил пред българката, че прокуратурата няма да се съгласи тя да се лекува в чужбина, ако състоянието ѝ не е животозастрашаващо, съобщи самата Михайлова. Според нея тя е получила този отговор след края на днешното заседание по делото срещу нея на въпрос към прокурора какви документи трябва да представи, за да може да бъде лекувана в България.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, в която е участвала, което не ѝ позволява да бъде лекувана в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ. Решение на Апелативния съд в Шип от 20 август потвърди решението на основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да получи необходимото ѝ лечение в България въпреки предоставените заключения на компетентната здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и за предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в Северна Македония.

Делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, е за участие в автомобилна катастрофа през октомври 2025 г., при която има починал човек. Няколко души, включително самата Михайлова, са пострадали.

Днешното заседание в Основния съд в Кочани по делото продължи повече от седем часа часа.

На днешното съдебно заседание присъстваха народни представители от българския парламент, за да проследят хода на делото и спазването на правото на Михайлова на справедлив процес. В Кочани бяха депутатите Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ("Прогресивна България"), Георг Георгиев и Красимир Терзиев (ГЕРБ), Елисавета Белобрадова ("Демократична България"), Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев ("Възраждане").