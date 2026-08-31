Незаконно обрязване уби 43 момчета в ЮАР, десетки са осакатени

Шарлатани ги отвличат за "посвещение"

Масови церемонии по обрязване са убили 43 млади момчета в Южна Африка и са осакатили десетки други, съобщи “Дейли мейл”.

Церемонията, известна като Улвалуко, се провежда два пъти годишно в страната, като целта ѝ е да подготви младите мъже да достигнат зрялост. Момчетата пристигат в специално “училище за посвещение” за три седмици и са напълно отделени от семействата си.

Част от процеса е въпросното обрязване, но вместо от хирурзи то често се извършва от неквалифицирани хора, които ползват стари копия, бръснарски ножчета и ножици за операцията. Някои дори извършват ужасяващата процедура без упойка.

Операциите често са смъртоносни. През 2024 г. общият брой на починали след зимния и летния ритуал е 93 момчета, съобщава се и за 11 ампутирани пениса. Между 2021 и 2024 г. загубилите живота си са 322-ма, а хиляди други млади момчета са постъпили в болница.

Според властите виновни са престъпни банди, създали незаконни училища за посвещение. Основните причини за смъртта на момчетата е гангрена, сепсис и тежка дехидратация, но има и твърдения за убити младежи, отказали да се включат в церемонията.

Всяка година има стотици съобщения, че незаконни училища отвличат момчета на едва 12-годишна възраст и извършват операции, след което принуждават родителите да плащат, за да ги върнат у дома. Полицията в Южна Африка е затворила поне 42 нелегални институции, като е спасила стотици, но проблемът все още е сериозен.

Обрязването е доброволно, но има доста силен обществен натиск, ако някой откаже. “В моята общност много момчета са преминали през посвещението преди мен и аз исках да бъда като тях. Исках старейшините в селото ми да ме възприемат като мъж”, коментира 19-годишният Скоти Доука, който след церемонията се разболява тежко, но оцелява.