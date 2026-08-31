Вучич: До 6 месеца ще имаме една от най-големите фабрики за дронове в Европа

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че до 6 месеца Сърбия трябва да построи една от най-големите фабрики за дронове в Европа, съобщава ТАНЮГ, цитирана от БТА.

След подписването на рамково споразумение за изграждане на фабрика в Инджия за производство на високотехнологични батерии за дронове, хуманоидни роботи, безпилотни превозни средства, съвременни електрически инструменти и домакински уреди, Вучич заяви, че Сърбия ще го направи "с помощта на приятели".

Той заяви, че Сърбия е подписала първите договори на стойност 100 млн. евро за инвестицията на китайската компания "Jiangsu Reliance Energy Tech" във високотехнологичната зона в Инджия. И каза, че след среща с представители на компанията в Двореца на Сърбия, това е една от най-добрите компании в света за производство на батерии за домакински уреди, дронове и роботи.

В петък в Шабац, на откриването на първата фабрика за хуманоидни роботи в Европа, Вучич заяви, че най-сложните батерии в света в момента ще се произвеждат в Инджия.

Директорът и основател на "Jiangsu Reliance Energy Tech" Чен Сюан каза, че се надява, новата фабрика на компанията в Инджия да допринесе за растежа на БВП на Сърбия, да увеличи броя на новите работни места и да укрепи всички свързани индустрии в страната.