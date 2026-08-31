С клип от изкуствен интелект как САЩ удрят Иран Тръмп си навлече подигравки (Обзор)

Цената на петрола тръгна нагоре

Покачване на цените на петрола, размяна на заплахи и спорно твърдение за атака по най-важния енергиен обект в Иран последваха първата размяна на удари между Вашингтон и Техеран от седмици насам.

В понеделник Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че е предприело “ограничени и прецизни действия” срещу минните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) на остров Ларак в Ормузкия проток. САЩ твърдят, че ракетните установки, които са ударили, се опитват да изстрелят морски мини в пролива. Отговорът на Иран не закъсня, като режимът изстреля ракети към американски военни цели в Йордания и ОАЕ. Размяната на удари дойде само дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви Ормузкия проток за свободен от мини и заяви, че фокусът на Вашингтон се променя към максимален икономически натиск върху Иран, вместо към военни действия.

В социалните мрежи Тръмп реши допълнително да вдигне градуса, като публикува клип, генериран с изкуствен интелект, който показва експлозия на резервоар за съхранение на петрол и петролен танкер, наблюдавани от самолет. “Остров Харг е взривен на парчета!!!” се твърди в публикацията. Реално обаче няма данни, които да потвърдят това. В Харг се обработваше 90% от износа на петрол на страната преди началото на войната през февруари. След като качи видеото, Тръмп стана обект на подигравки от шефа на Националната иранска петролна компания, който отбеляза, че публикациите на американеца са “смешни”. По-късно Тръмп заплаши, че САЩ ще отвърнат на всеки ирански удар в региона. И нарече Иран “провалена нация”, която вече е “мъртва”.

След като редица властови фигури в Иран разкритикуваха атаката по Ларак, външният министър Абас Арагчи директно обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху затова, че е “подмамил” администрацията на САЩ да влезе във война, като наред с това го нарече “змия”. Критики към Нетаняху имаше и от Турция, като външният министър Хакан Фидан го определи за “заплаха за международната сигурност”. На фона на нарастващото напрежение Израел и Гърция подписаха споразумение за отбрана на стойност 3,4 млрд. долара, на което едва ли Анкара ще гледа с голямо одобрение.

Непосредствено след размяната на удари между Иран и САЩ цените на петрола отново се повишиха. Цената на суровия “Брент” скочи с над 3% до около 91 долара за барел, а тази на West Texas Intermediate - американския бенчмарк, се повиши до малко над 86 долара за барел.