Удължиха предупреждението за полетите над страните от Персийския залив

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Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) удължи до 30 септември предупреждението си към авиокомпаниите да избягват полетите над водите на Персийския залив в районите на Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде Ройтерс. Същевременно агенцията стесни обхвата на предишната си препоръка, която предвиждаше избягване на цялото въздушно пространство на тези държави.

Новото предупреждение беше публикувано часове след като САЩ и Иран възобновиха военните действия за първи път от края на юли.

„Въпреки че рисковете над водите на Персийския залив остават високи, полетите, необходими за кацане или излитане от летища в засегнатите райони за полетна информация, могат да бъдат извършвани при достатъчно мерки за ограничаване на риска“, посочва европейската агенция в актуализираните си препоръки към държавите от Персийския залив, съобщава БТА.

Агенцията призова авиокомпаниите да проявяват повишено внимание при полети над сухопътните територии на тези държави. Тя също така препоръча да не се извършват полети над водите на Оманския залив в района за полетна информация на Мускат.

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз отмени предишната си препоръка за избягване на въздушното пространство на Йордания, но призова авиокомпаниите да проявяват повишено внимание до 30 септември.

Агенцията удължи до края на септември и препоръките си да не се извършват полети във въздушното пространство на Иран, Ирак и Ливан.

Полетите до и от ливанската столица Бейрут обаче са разрешени, ако заходът за кацане започва откъм морето или маршрутът след излитане преминава над морето, уточни авиационната агенция.